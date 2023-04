Ukrajina od začetka vojne pridelke izvaža po kopnem skozi EU, saj so njene pomorske trgovske poti večinoma blokirane. Zaradi logističnih težav prihaja do kopičenja zalog, kar znižuje cene in pritiska na domače pridelovalce, je pojasnil Kaczynski.

»Če ne bi ukrepali, bi lahko poljski kmetijski sektor zašel v globoko krizo. Moramo zaščititi poljsko kmetijstvo,« je poudaril na konvenciji stranke v kraju Lyse na severovzhodu države. Kot je dodal, Poljska kljub temu ukrepu ostaja tesna zaveznica Ukrajine.

Država vse od začetka vojne velja za eno ključnih podpornic Ukrajine. Sprejela je več kot milijon ukrajinskih beguncev, hkrati pa Kijevu pomaga tako humanitarno kot vojaško.

Ukrajinsko kmetijsko ministrstvo je v današnjem odzivu odločitev poljske vlade obžalovalo. »Zavedamo se, da se poljski kmetje soočajo s težkimi razmerami, a razmere za ukrajinske so še precej težje,« so zapisali po navedbah AFP. Predlagali so pogovore o novem dvostranskem dogovoru, »ki bi zadovoljil obe strani«.