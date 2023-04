Sodnik Alexandre de Moraes je odločil, da se mora Bolsonaro v 10 dneh zglasiti na zvezni policiji in odgovoriti na vprašanja glede obtožb, da je spodbujal izgrednike, ki so zahtevali odstavitev predsednika Luiza Inacia Lula da Silve, ki je Bolsonara oktobra lani premagal na volitvah.

Na tisoče Bolsonarovih privržencev je 8. januarja vdrlo v vladna poslopja v Brasilii, kjer so razbijali pisarne, uničevali umetniška dela in pozivali vojsko, naj posreduje in odstavi političnega veterana Lulo da Silvo, ki je kot predsednik prisegel 1. januarja.

Brazilsko vrhovno sodišče je že nekaj dni po incidentu sporočilo, da bo preiskalo vlogo Bolsonara pri izgredih. Sodišče je odločitev sprejelo na podlagi zahteve brazilskega državnega tožilstva.

Tudi Lula je po incidentu Bolsonara obtožil, da je aktivno sodeloval pri načrtovanju izgredov, in mu očital poskus državnega udara. Obljubil je tudi, da bodo našli in kaznovali vse, ki so organizirali in financirali napad.

Bolsonaro je sicer zapustil Brazilijo 30. decembra, tik pred predajo oblasti Luli, konec marca pa se je po več mesecih bivanja v ZDA vrnil v domovino.