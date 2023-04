Kishida naj bi v Wakayami govoril v podporo kandidatu vladajoče Liberalne demokratske stranke (LDP) in je ravno končal okušanje rib v lokalnem pristanišču, ko je završalo med množico, ki se je zbrala, da bi prisluhnila njegovemu govoru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posnetki nacionalne televizijske postaje NHK so prikazovali, kako je premierjeva varnostna služba pridržala neznanega moškega. Nekaj sekund pozneje je bilo slišati eksplozijo in zrak je napolnil bel dim.

Premier Kishida sicer ni bil poškodovan in je kmalu nadaljeval aktivnosti v okviru volilne kampanje, med drugim se je ustavil na lokalni železniški postaji. Popoldne naj bi obiskal tudi mesto Chiba vzhodno od Tokia.

»Na prizorišču je bilo slišati glasno eksplozijo. Policija preiskuje podrobnosti, vendar bi se rad opravičil, ker sem vznemiril veliko ljudi in jim povzročil težave. Potekajo volitve, ki so pomembne za našo državo, zato moramo delati skupaj in jih spremljati,« je dejal.

Na Japonskem namreč trenutno poteka kampanja pred nadomestnimi volitvami za več mest v spodnjem in zgornjem domu parlamenta, hkrati pa bodo Japonci v nedeljo v drugem krogu lokalnih volitev glasovali za župane in člane lokalnih skupščin po vsej državi.

Televizija NHK je poročala, da so na kraju incidenta pred nagovorom premierja Kishide aretirali eno osebo, lokalna policija dogodka ni želela komentirati. Na posnetkih incidenta v lokalnih medijih je bilo na tleh moč videti srebrn predmet, podoben cevi, vendar ni povsem jasno, ali je šlo za dimno bombo in ali je prav ta predmet povzročil eksplozijo in dim.

Do incidenta v Wakayami je prišlo manj kot leto dni po atentatu na nekdanjega predsednika vlade Shinza Abeja, ki je julija lani na predvolilnem shodu v mestu Nara podlegel strelom atentatorja. Spomin na atentat na Abeja, ki je travmatiziral državo, je ob današnjem incidentu povzročil dodatno razburjenje.