Kopitar je s kralji končal na tretjem mestu pacifiške skupine v zahodni konferenci, v prvem krogu končnice pa bo igral proti drugouvrščeni ekipi te skupine Edmonton Oilers.

Osmo sezono v ligi NHL se v končnico uvrstijo najboljše tri ekipe iz vsake skupine, nato pa še dve ekipi iz vsake konference, ki sta zbrali največ točk. Na vzhodu so se v izločilne boje uvrstili Boston Bruins, Toronto Maple Leafs in Tampa Bay Lightning iz atlantske skupine ter Carolina Hurricanes, New Jersey Devils in New York Rangers in metropolitanske skupine.

Na vzhodnem delu lige bodo v končnici igrali še hokejisti New York Islanders in Florida Panthers, saj so zbrali največ točk od preostalih ekip v vzhodni konferenci.

Na zahodu je Colorado po današnji zmagi prišel do prvega mesta v centralni skupini, iz katere se v končnico selita še Dallas Stars in Minnesota Wild. Iz pacifiške skupine so si napredovanje zagotovili Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers in Los Angeles Kings. Šestim ekipam se bosta pridružili še moštvi Seattle Kraken in Winnipeg Jets.

Sinoči je pri Coloradu s »hat trickom« blestel Nathan MacKinnon, Devon Toews je dodal gol in podajo. Pri Nahvillu je Kiefer Sherwood dosegel dva zadetka.

Po premoru se bo končnica začela v ponedeljek.