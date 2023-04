Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v zadnjem lanskem četrtletju prepeljala 25,5 milijona ton blaga in pri tem opravila šest milijard tonskih kilometrov. Naložena so prevozila 379 milijonov kilometrov. Blaga so prepeljala za devet odstotkov več, tonskih kilometrov so opravila za pet odstotkov manj, so zapisali statistiki. Naložena so prevozila za en odstotek manj kilometrov kot v istem obdobju leto prej.

V notranjem prevozu so slovenski tovornjaki prepeljali 16,1 milijona ton blaga, kar je 63 odstotkov vsega v tem četrtletju prepeljanega blaga. Opravili so 694,2 milijona tonskih kilometrov, naloženi pa so prevozili 56,8 milijona kilometrov. Blaga so prepeljali za četrtino več in pri tem opravili za 12 odstotkov več tonskih kilometrov kot v istem četrtletju predlanskega leta, naloženi pa so prevozili za 13 odstotkov več kilometrov.

V mednarodnem prevozu so tovorna vozila prepeljala 9,4 milijona ton oz. 37 odstotkov vsega blaga. Opravila so 5,3 milijarde tonskih kilometrov, naložena pa prevozila 322,2 milijona kilometrov. V primerjavi z zadnjim četrtletjem leto prej so prepeljala za 10 odstotkov manj blaga in pri tem opravila za sedem odstotkov manj tonskih kilometrov ter naložena prevozila za tri odstotke manj kilometrov.

Vozila pravnih oseb so v zadnjem četrtletju prepeljala 20 milijonov ton blaga oz. 79 odstotkov vsega prepeljanega blaga in opravila 5,1 milijarde oz. 86 odstotkov vseh tonskih kilometrov. Vozila fizičnih oseb so medtem prepeljala 5,4 milijona ton blaga oz. 21 odstotkov vsega blaga in opravila 833,1 milijona oz. 14 odstotkov vseh tonskih kilometrov.

Pravne osebe so prepeljale za 15 odstotkov več blaga in opravile podobno število tonskih kilometrov, fizične osebe pa so prepeljale za desetino manj blaga ter pri tem opravile primerljivo število tonskih kilometrov kot v istem četrtletju 2021, so sklenili statistiki.