Moralodrom

Smisel skupinskega gledanja športnih prenosov so pripombe, ki so, izhajajoč iz predpostavke, da sami s seboj govorimo drugače kot pa z nekom drugim, verjetno možne samo, kadar ima govorec občinstvo. In naj iskreno priznam, da mi je bilo kot otročaju največji motiv odrasti zato, da bi lahko na tribuni prijavljal, tako kot so prijavljali starejši. Pa ne res pretežnih primitivizmov, ampak fore, ki so vsem dobre. Nekaj v občo zabavo. Tako kot tisti kultni: »Dol z naše trave!«, ki ga je nekoč za Bežigradom nekdo zavpil nekemu igralcu nasprotne jugoslovanske ekipe, ki se je valjal po tleh tik pod tribuno. V četrtek je ob ogledovanju tekme Real – Chelsea vsaj pripombo večera, če ne daljšega zgodovinskega intervala, navrgel trnovski pristaš Otožnih, rekoč: »Že kar vidim tega Rüdigerja, ki nam bo dal gol, potem pa se bo delal, da noče proslavljati!« Smešen je seveda del, da se bo delal, da noče proslavljati. Šport na čelu z nogometom je en velik prostočasni moralodrom, a Ancelotti se, kot smo lahko videli, ni mogel vzdržati.