Bostonska zgodba o uspehu je osupljiva, vredna hollywoodske upodobitve na velikem platnu. Bruins so nizali rekorde in bodo v zgodovini NHL ostali zapisani z zlatimi črkami. Težko je pričakovati, da bi kateremu od moštev v kratkem uspel tako fantastičen izkupiček v rednem delu sezone. Boston je postavil dva rekorda rednega dela NHL: tako po številu zmag (65) kot po številu zbranih točk (135).

Najprej mu je uspelo preseči dosedanji rekord lige po številu zmag, ki sta si ga pred tem delili moštvi Tampa Bay Lightning (iz sezone 2018/19) in Detroit Red Wings (1995/96), ko sta zbrali po 62 zmag. Boston je ta dosežek še izboljšal in je prišel do že kar neverjetnih 65 zmag na 82 tekmah rednega dela, kar pomeni izjemno, kar 82,3-odstotno uspešnost. Rekordno je tudi njegovo število osvojenih točk v rednem delu sezone, s čimer so Bostončani pod vodstvom trenerja Jima Montgomeryja podrli rekord Montreal Canadiens (132 točk) iz sezone 1976/1977. »A zame je najpomembneje to, kako zelo ti fantje skrbijo drug za drugega. To je nekaj izjemnega,« je dejal Jim Montgomery.

Prvi po rednem delu

Dosežki so še toliko bolj presenetljivi, ker je večina strokovnjakov pred začetkom sezone napovedovala, da se bo Boston le stežka uvrstil v končnico NHL, po mnenju nekaterih naj bi jo kar v celoti izpustil. A motiti se je človeško in tudi pri Bostonu se je v rednem delu razvila zgodba o uspehu, vendar jo morajo hokejisti iz mesta fižola, kot Bostončani radi rečejo svojemu mestu, potrditi v končnici. So pa strokovnjaki tokrat enotni pri oceni, da Bostonovi dosežki pomenijo eno najboljših rednih sezon v zgodovini svetovnega profesionalnega hokeja.

Na igre se je ozrl tudi eden od vodilnih mož ekipe Brad Marchand:»Opravili smo fenomenalno delo, ko smo zadržali zbranost skozi celoten redni del sezone. Ponosen sem na to ekipo in na to, kar nam je uspelo. Imeti največ točk in največ zmag doslej je neverjeten dosežek. Glede na zgodovino lige in na to, koliko dobrih ekip je bilo v njej, je to zares nekaj posebnega.« A eden od zvezdnikov moštva se dobro zaveda, da vse skupaj nič ne bo veljalo, če ne bodo zgodbe nadgradili. »Veseli smo tega, ne razumite me narobe. Ampak to je rekord redne sezone. Začenja se končnica in vse se začne od začetka. Tako ima 16 ekip v mislih isti cilj, in to, kar smo dosegli do zdaj, nima nobenega vpliva na zaključek sezone,« je še dodal 34-letni napadalec.

Boston je eno tistih moštev, ki se lahko pohvalijo z bogato tradicijo in dolgo zgodovino. V NHL je v tej sezoni kar 32 moštev, a začelo se je precej bolj skromno. Moštvo, o katerem govorimo, spada med šest originalnih ekip, s katerimi se je začela zgodba NHL. Med originalno šesterico, ki je postavila temelje lige ter hokeja v ZDA in Kanadi med letoma 1942 in 1967, spadajo še Chicago Black Hawks, Detroit Red Wings, Montreal Canadiens, New York Rangers in Toronto Maple Leafs.

V klubski zgodovini je Boston osvojil šest naslovov prvaka NHL in je v zadnjih sezonah vedno v ožjem krogu favoritov za naslov prvaka, a od zadnjega slavja in osvojitve Stanleyjevega pokala je minilo že 12 let. Leta 2011 so zadnjič pili šampanjec iz velikega srebrnega pokala, nato pa se jim ni več izšlo po željah. Naslednjič so bili znova blizu leta 2019, a so v finalu izgubili proti St. Louisu. »Veste, vzeli smo si pet minut časa, proslavili in šli naprej,« je po zadnji tekmi rednega dela dejal vratar Jeremy Swayman. »Vemo, da imamo v mislih večji cilj. Na to, kar smo dosegli doslej, smo ponosni, to samozavest bomo prenesli tudi v končnico. To nam bo pomagalo na tekmah, ko bo težko.«

Končnica je zgodba zase

A rekorda ne pomenita veliko, ko se začne boj za naslov prvaka. Bostonska statistika v rednem delu je izjemna, na prvem mestu je tudi pri razmerju med doseženimi in prejetimi goli. Več golov v ligi je od Bostona dosegel le Edmonton, Bostončani pa so jih prejeli najmanj v ligi. Boston ima v moštvu tudi drugega strelca lige, Čeha Davida Pastrnaka (61 golov), pred njim je le Kanadčan iz ekipe Edmonton Oilers Connor McDavid (64), gre pa za edina hokejista v ligi, ki sta presegla mejo 60 golov v sezoni.

»Bilo je zelo zabavno, ne bom lagal. Še posebej v skupini fantov, kot jo imamo tukaj. Vpisali smo se v zgodovino v največji hokejski ligi,« je dejal David Pastrnak, njegov rojak v moštvu Tomaš Nosek pa je dodal: »Če ne gremo do konca, to ne pomeni ničesar. Vem pa, da se bomo verjetno šele takrat, ko bomo starejši, zavedali, da nam je uspelo nekaj posebnega. Sčasoma bomo to prepoznali, zdaj še ne.«

Boston ima glede na najboljši izkupiček v rednem delu prednost domačega ledu skozi celotno končnico, a to je vse, kar prinaša prvo mesto. V sezoni 2019/2020 so prav tako osvojili prvo mesto, a nato izgubili že v drugem krogu končnice. Lani so bili le deseti po rednem delu in so klonili že v prvem krogu boja za prvaka. Rekordi, ko gre zares, ne pomenijo prav dosti, morda le nekaj dodatne samozavesti za moštvo, ki je mlelo tekmece v rednem delu. Rekordi bodo še nekaj časa vzbujali navdušenje, a postavlja se že vprašanje, kaj bo prinesla končnica. Boston v prvem krogu čaka moštvo Florida Panthers.

Najboljša moštva po doseženih točkah 1. Boston Bruins (2022/23) 135 2. Montreal Canadiens (1976/77) 132 3. Detroit Red Wings (1995/96) 131 4. Montreal Canadiens (1977/78) 129 5. Tampa Bay Lightning (2018/19) 128