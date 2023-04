Ustavni svet, ki ima v Franciji vlogo ustavnega sodišča, je v petek zvečer, potem ko se je ves dan posvetoval, odobril glavni del pokojninske reforme, tudi zvišanje starosti upokojevanja s polno delovno dobo z 62 na 64 let. To je dobra novica za predsednika Emmanuela Macrona, ki naj bi že v naslednjih dneh podpisal zakon. Nezadovoljni pa so opozicija in sindikati, ki so v zadnjih treh mesecih po vsej Franciji dvanajstkrat organizirali množične proteste in stavke proti reformi. Sicer je ustavni svet zavrnil posamezne manj pomembne dele vladne reforme, kot je obveznost podjetij, da zaposlijo določeno kvoto starejših od 55 let.

Opozicija upala, da bo svet zavrnil reformo

Za opozicijo je zlasti hud udarec, da je svet zavrnil njeno zahtevo po referendumu, ki naj bi odločal o tem, ali naj starost upokojevanja vendarle ostane pri 62 letih. To je nekako logično, ker nameravata Macron in vlada že septembra postopno začeti pokojninsko reformo, šele do konca leta pa bi lahko opozicija zbrala vseh potrebnih 4,8 milijona podpisov, s katerimi bi potem lahko naslednje leto organizirala referendum proti že začeti reformi.

Opozicija, tako leva kot skrajno desna, je celo upala, da bo svet razveljavil pokojninsko reformo, ker jo je vlada spravila skozi kot zakon o financiranju socialne varnosti. Takšne vrste zakona vladi omogoča opiranje na ustavni člen 49.3, tako da ni potrebno glasovanje v skupščini. Opozicija torej očita vladi, da je zlorabila ta ustavni člen, ker ni imela zagotovljene potrebne večine poslancev in bi bilo glasovanje v skupščini tvegano.

Protesti proti pokojninski reformi slabijo

Ustavni svet morda še nikoli doslej ni bil pod takim pritiskom kot v zadnjih dneh. V njem je devet članov (od tega tri ženske), med njimi so štirje nekdanji visoki uradniki in pet nekdanjih politikov, tudi dva nekdanja premierja. Stari so od 64 do 77 let. Njihov mandat traja devet let in ne morejo biti ponovno imenovani. Ker naj ne bi upali na nadaljnjo kariero, naj bi bili neodvisni, tudi od tistih, ki so jih imenovali. Tri je imenoval sedanji desničarski predsednik senata Gérard Larcher, štiri Macron, dva pa prejšnji francoski predsednik iz vrst socialistov François Hollande.

Skrajna desničarka Marine Le Pen, ki ima v skupščini 88 od 577 poslancev in ki bi rada šla po poti Giorgie Meloni, je po odločitvi ustavnega sveta na twitterju volilce pozvala, naj se pripravijo na drugo vlado, »ki bo odpravila to nekoristno in krivično reformo«.

Jean-Luc Mélenchon, voditelj precej neenotne združene levice, ki ima v skupščini 151 poslancev, pa je na twitterju zapisal: »Odločitev ustavnega sveta kaže, da je bolj pozoren na interese predsedniške monarhije kot na interese suverenega ljudstva. Boj se nadaljuje.«

Sicer protesti proti pokojninski reformi slabijo. V četrtek, 12. dan protestov, je bilo po ocenah notranjega ministrstva na ulicah 380.000 Francozov, po ocenah sindikatov pa 1,5 milijona, vsekakor veliko manj kot 11. dan protestov 6. aprila. Še vedno pa proteste in stavke podpira 62 odstotkov Francozov (po anketi agencije IFOP).

Macron je že prejšnje dni povabil sindikate, predvsem zmerni in največji sindikat CFDT, na pogovore, s čimer hoče razbiti enotno fronto sindikatov. Zdaj bi se lahko s CFDT pogovarjal o zaposlovanju starejših od 55 let.

