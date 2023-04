O zdravstveni natančno, o pokojninski megleno

Vlada je v četrtek sprejela nacionalni reformni program 2023, ki opredeljuje prednostne naloge, ključne strukturne ukrepe ter ukrepe za doseganje priporočil in ciljev iz nacionalnih in evropskih strateških dokumentov. V njem napoveduje številne reforme, med drugim na področjih zdravstva, pokojnin, stanovanj, plač v javnem sektorju, izobraževanja, digitalizacije in davkov.