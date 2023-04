Zakon o zaščiti živali je pekoča zaušnica stroki

Koalicijski poslanci so po treh mesecih usklajevanja v zakonodajni postopek naposled vložili predlog novele zakona o zaščiti živali. Usklajevali so ga z ljubitelji živali, na stroko pa so pozabili. Veterinarje je zakon šokiral in negativno presenetil.