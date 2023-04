Pred dobrim mesecem dni sta se ACH Volley in Calcit Volley srečala že v finalu pokala Slovenije, ko so v Velenju pred polnimi tribunami slavili Ljubljančani, ki so teden dni pozneje Kamničane premagali tudi v finalu srednjeevropske lige. ACH Volley bo v vlogi favorita tudi na najmanj treh obračunih za naslov državnega prvaka. Že njihovega devetnajstega, Kamničani so pri treh z začetka tisočletja.

»Skušali bomo še enkrat ponoviti izide z obeh letošnjih finalnih tekem. Med nami skrivnosti ni, verjamem pa, da bodo Kamničani naredili vse, da bi serijo obrnili v svojo korist. Pričakujem izenačene tekme, na katerih bodo odločale malenkosti. Smo v dobrem stanju in lahko osvojimo naslov,« je pred današnjo uvodno tekmo v Tivoliju dejal Radovan Gačić, trener ljubljanskih odbojkarjev, ki bodo v polni zasedbi, medtem ko bo pri Kamničanih manjkal Jan Klobučar, ki je bil operiran in je zanj sezona že končana.

»Klobučar je bil izredno pomemben člen v kamniški igri, a če bodo igrali tako, kot so v sredo proti Mariborčanom, se jim njegova odsotnost ne bo poznala. Je pa res, da imajo brez njega alternativo manj,« se je odsotnosti kamniškega kapetana dotaknil Gačić, ki si je v sredo v živo ogledal odločilno polfinalno tekmo v Kamniku. Takrat je v ekipi Calcita blestel kubanski sprejemalec Luis Sosa Sierra, ki se je v napadu lahko pohvalil s kar 87-odstotno učinkovitostjo. Pomemben delež k njihovi zmagi v odločilni tekmi za uvrstitev v finale je imel tudi šele 18-letni Nik Mujanović.

»ACH je sestavljen iz vrhunskih igralcev, ki so posamično večinoma boljši od nas, od mene pa zagotovo. A če se nam vse 'poklopi', bo vse možno. Pomembno bo, da bomo imeli na vseh finalnih tekmah takšno energijo kot v sredo proti Mariboru. S takšno energijo lahko premagamo vsakogar,« pot do zmage vidi Nik Mujanović, ki se je na drugi polfinalni tekmi v Mariboru poškodoval že na začetku prvega niza, v tretji pa je stisnil zobe ter se med drugim izkazal s štirimi bloki in dvema asoma. Spodobilo bi se, da bi bil Tivoli vsaj polovično tako poln, kot je bila na tekmah ACH Volleyja v ligi prvakov, kajti za naslov državnega prvaka se bosta borili najboljši ekipi četrte reprezentance na svetu.

Pričakovale Mariborčanke, dobile Novogoričanke

Le uro pozneje in dobrih dvajset kilometrov od Tivolija se bo začel tudi finale končnice v prvi ženski ligi. Vse od leta 2010 so v njem, z dvema izjemama, igrale odbojkarice Calcita Volleyja in Nove KBM Branika. Prvič leta 2019, ko je namesto kamniške ekipe v njem igral GEN-I Volley, drugič pa leto pozneje, ko je bilo prvenstvo zaradi covida-19 predčasno končano, naslov državnih prvakinj pa je pripadel Kamničankam.

»Ne morem reči, da si s soigralkami nismo želele, da bi se v finale uvrstile Novogoričanke, kajti z Mariborčankami smo imele v tej sezoni že nekaj negativnih izkušenj. Po eni strani smo zadovoljne, a Novogoričanke so zdaj polne čustev in elana. Vse to bo opomin za nas,« je pred finalom dejala Anđelka Radišković, odbojkarica Calcita Volleyja, ki je za zdaj pri šestih naslovih, dvakrat pa so osvojile tudi Novogoričanke. Tudi ženski finale se igra na tri dobljene tekme. Druga bo že v ponedeljek v Novi Gorici, moška pa v sredo v Kamniku.