Spet so se sprehajali po avtocesti

»Samo dve stvari sta neskončni: vesolje in človeška neumnost, ampak za vesolje nisem povsem prepričan,« je nekoč dejal Albert Einstein in imel še kako prav. Oni dan so zaradi alarma zaprli predor Trojane. Nastal je zastoj, kolone avtov so stale pred predorom, vozniki so zgledno naredili reševalni pas. In ker je bilo ljudem dolgčas, so šli malo na sprehod. Sem ter tja je šel kdo odtočit, spet drugi si je prižgal cigareto, tretji je šel po malico v prtljažnik, nekateri so vzeli telefon v roke ... V glavnem, po reševalnem pasu je hodilo vse polno ljudi. Še enkrat: po reševalnem pasu! In kaj, če bi po njem pripeljal kak brzeč gasilski tovornjak? Iz gospe s telefonom v roki bi nastala palačinka. In ne, seveda so to ni dogajalo prvič. In žal zagotovo ne tudi zadnjič. Bliža se poletna turistična sezona, kolone bodo stalnica in ljudje bodo šli pač malo na sprehod in firbce past. Ker kot je že rekel dobri stari Albert – človeška neumnost je neskončna!

Kaj bi brez policije

Saj vemo, mnogi jih imate v zobeh. Policiste, namreč. Sploh ko vam pišejo kazni za prekoračeno hitrost ali napačno parkiranje, kajne. Ko vam na koncu naselja, ko ni več nikjer nobene hiše, nastavijo radarsko past, kajne. No, ja, včasih pa jim je treba tudi pošteno zaploskati. Recimo mariborskima policistoma, ki sta patruljirala po Ptujski cesti. Ko sta se pripeljala do križišča, sta opazila moškega, ki je hodil po pločniku in med hojo nenadoma padel v travo ter se pričel tresti. Policista sta takoj pristopila do njega ter mu pričela nuditi prvo pomoč. Med tem pri moškem nista več zaznala srčnega utripa in dihanja. Pričela sta ga oživljati do prihoda reševalcev. Možakarju so vsi skupaj rešili življenje.

Cela cesta jih je bila

Spet je tukaj naša stalna podrubrika o tem, kaj vse počnejo norci (ponavadi pijani) na naših cestah. V Krškem je 30-letnik vijugal, se ustavljal in speljeval in nasploh ogrožal vse okoli sebe. Policisti so ga ustavili, napihal je 0,81 miligrama alkohola na liter zraka. Na Gorenjskem je 59-letnik mislil, da je v videoigri, in se zaletaval v stožce, postavljene pred delovno zaporo na avtocesti. Avto je tako poškodoval, da so ga odpeljali z avtovleko, za voznika pa so poskrbeli policisti. Ja, skoraj dva promila je napihal! Tretji sicer ni bil pijan, je bil pa še najhujši od vseh. Petindvajsetletnik iz Šentjurja je divjal po cestah okoli Slovenskih Konjic. Bil je brez izpita, z ukradenimi registrskimi tablicami. Namerno se je zaletel v neko občanko, potem pa se izmaknil policijski blokadi in ob tem skušal povoziti policistko. Poškodoval je policijski avto in odbrzel proti avtocesti, kjer jim ga je uspelo ustaviti, a je tam poškodoval še en avto, enega policista in eno policistko. Razgrajal in brcal je tudi v marici. Zdaj je tam, kamor spada. V priporu.

Na Hrvaškem je enostavno ukrasti tramvaj

Neverjetno, ampak v Zagrebu je nekdo ukradel tramvaj in se z njim malce vozil po mestnih ulicah, prevozil poldrugi kilometer nato pa pobegnil neznano kam. Bil pa je precej nespameten, saj so ga ne le posnele nadzorne kamere v samem tramvaju, pač pa je podvig snemal tudi sam in posnetek objavil na družbenih omrežjih. Policija ga je prijela v Osijeku. Gre za 19-letnika, ki je celo zaposlen pri zagrebškem tramvajskem podjetju in je vsaj približno vedel, kako upravljati 42 ton težko zverino. V nasprotju s pričakovanji javnosti je preiskovalni sodnik mladeniča vsaj za zdaj spustil na prostost. So se pa po Hrvaškem hitro pojavili hudomušni komentarji, češ da je v lepi njihovi silno lahko ukrasti kakšno kolo, pa tudi telefon, čokolado v trgovini, denarnico iz žepa in po novem tudi – tramvaj.

Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice

In še ena lepa policijska za lep konec tedna. Če vas bodo kdaj ustavili mariborski policisti in ugotovili, da vozite trezni in po predpisih, ni vrag, da vam za nagrado ne bodo dali kozarčka svojega lastnega medu. Ne boste verjeli, ampak od tega tedna naprej imajo mariborski policisti tudi lasten čebelnjak. »Policijskim čebelicam pri nas ne bo dolgčas. Mestni park, drevoredi, mnoge zelene površine, mestni vzpetini Kalvarija in Piramida jih vabijo na pašo,« so s ponosom zapisali na Policijski upravi Maribor. Če bi bili radio, bi jim zdaj v čestitkah in pozdravih zavrteli še Slakovega Čebelarja, a žal nismo.