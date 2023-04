#portret: Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke

Pred več kot desetletjem je takratni pretendent za predsednika republike v nekem televizijskem soočenju bržkone prvič javno navrgel sintagmo “strici iz ozadja” in s tem docela preusmeril diskurz tiste predsedniške kampanje. Ne o kandidatih, javnost se je spraševala o teh stricih, vplivnežih, ki iz ozadja vlečejo niti in iz zavetja neformalnosti, brez vsakršne odgovornosti, upravljajo našo državo. Ne Borut Pahor in ne kateri koli drug politik nikdar ni poimenoval teh ljudi, besedna zveza pa je medtem ponarodela. Če bi danes iskali prototip takega strica iz ozadja, bi to gotovo bil Borut Jamnik. V ponedeljek, ko bo prevzel vodenje edine slovenske razvojne banke, iz (paradržavne) zavarovalnice vstopa v (državno) bančništvo.