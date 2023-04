Ko je trener Olimpije Albert Riera včeraj v sobo za novinarske konference vkorakal z blokom pod pazduho, je bil to znak, da se je temeljito pripravil na polurno druženje z mediji pred jutrišnjim derbijem z Mariborom. Olimpija v četrti derbi sezone vstopa z 12 točkami prednosti in z zmago bi si že zagotovila naslov državnega prvaka. V primeru zmage Maribora bi se prednost stopila na devet točk, kar bi vneslo nemir v vrste Ljubljančanov, ki so trenutno v skromni formi, in prineslo razburljiv finiš v zadnjih petih krogih.

»Lačni smo uspeha, zelo motivirani in osredotočeni na tekmo. Zadovoljen sem z delom na treningih, na katerih je po porazu z Bravom zelo očitna želja po uspehu. Tokrat derbi šteje več kot tri točke. Doslej še nismo doživeli dveh porazov zapored. Pogosto rečem, da ko nekdo izgubi, je nato bliže zmagi. Kdor zmaguje, je bliže porazu. Mi smo po porazu bliže novi zmagi,« je o stanju duha v ekipi poročal Albert Riera. Majorčan je v vlogo rahlega favorita postavil Maribor v razmerju 51:49 s pripombo, da je bila tudi Olimpija favorit proti Bravu, pa je tekma pokazala vso nepredvidljivost nogometa. Po statistiki je Maribor na zadnjih dvanajstih tekmah osvojil največ točk v ligi, saj je od oktobra izgubil le tekmo z Muro, a je Olimpija kljub vsem težavam s kar štirimi porazi zadržala prednost.

Strelski post Olimpije traja že skoraj pet ur

Olimpija, kjer trener veliko rotira igralce, ima v zadnjih tednih velike težave z neučinkovitostjo, čeprav je prevladovala v posesti žoge in imela dovolj priložnosti. Če upoštevamo še pokalno tekmo s Celjem, strelski post Olimpije traja že skoraj pet ur (295 minut). »To je problem. Na zadnjih osmih tekmah smo na gol nasprotnika streljali 116-krat, Maribor pa 105-krat, kar je majhna razlika. V okvir gola smo streljali 50-krat, Maribor pa 43-krat. To niso najboljši odstotki. Maribor je dosegel 15 golov, mi pa šest. Naše povprečje je 14 strelov na gol, v okvir pa le štirje, kar je premalo, saj ima tekmec tudi vratarja. Nimam čudežne paličice. Če smo v preteklosti zaključke napadov vadili dvakrat na teden, jih zdaj trikrat. Težava ni v tem, da že vso sezono nimamo klasičnega napadalca, saj smo prej dosegali gole,« je izpostavil Riera.

Strateg Ljubljančanov je odločno napovedal, da Olimpija za derbi ne bo spreminjala sloga igre, ki je za ekipo značilen že trideset krogov in so tekmeci zanj že našli rešitev. To pomeni, da bodo skušali s posestjo žoge Maribor potisniti na njegovo polovico in ga prisiliti, da bo tekel za žogo ter delal napake. »Ne poznam ekipe, ki bi uživala brez žoge. Gremo po zmago, z remijem ne bomo zadovoljni. Imamo več načrtov in tudi nekaj presenečenj,« je dodal Riera. Temperamentni Španec ni pozabil na zadnji derbi februarja v Ljudskem vrtu, ko je zatajil sistem VAR, in še vedno čaka, da tekmo znova odigrajo od 80. minute naprej. Po tej tekmi je Olimpija postala edini klub v ligi, ki je zaradi napake prejel uradno opravičilo in ga je tudi pokazal novinarjem. Riera je tako tudi odgovoril na pritožbe Maribora, ki se vlečejo že ves teden, da ima smolo s sodniki, s čimer vijoličasti izvajajo pritisk na sodnika Mateja Juga, ki je doma iz Tolmina, sicer pa živi na Štajerskem.

»Trditve Mariborčanov o smoli s sodniki so preventivno postavljanje alibija, če bi se kaj zgodilo. To je del šova, s tem se ne ukvarjam. Najraje bi videl, da bi sodil Slavko Vinčić iz Maribora, ki je najvišje rangirani slovenski sodnik. Odkar sem tukaj, se ne spomnim derbija, ki bi ga odločil sodnik. Raje se osredotočimo na spektakel, kakršnega v Sloveniji že dolgo ni bilo, poln stadion, veliko kakovostnih igralcev v obeh ekipah, na evropske klube, ki bodo poslali oglednike, ko se lahko komu izmed fantov v nekaj dneh spremeni življenje,« je dodal kapetan Olimpije Timi Elšnik.

Vratar Ažbe Jug: Smo najboljša ekipa v ligi

Vratar Maribora Ažbe Jug je na novinarski konferenci prekipeval od samozavesti, ko je v Ljubljano poslal sporočilo: »Vse bo odvisno od nas, kako bomo začeli in igrali. Vem, da smo najboljša ekipa v ligi. Želim si poln stadion, da bo slavje še toliko slajše.« Elšnik, Štajerec iz Zlatoličja, je na trditve Juga, da se Maribor kot najboljša ekipa v ligi ne ozira na nasprotnika, odgovoril: »Vedno si za svojo ekipo. Če ne verjameš, da si najboljši, to ne moreš postati. V tem mu dam prav. Tudi ko smo mi zaostajali za Mariborom, sem verjel, da smo boljši od njih. Ko na koncu sezone potegneš črto, pa številke ne lažejo. Mi smo jih letos premagali dvakrat, obakrat smo dominirali, oni pa so nas enkrat. Glede na matematiko so letos še za nami. Drugo je trenutna forma, zato verjamem, da se počutijo najboljše v sezoni in dobro igrajo. Najbolje bo, da jim v nedeljo odgovorimo na igrišču in jim zapremo usta. Derbiji so posebne tekme, razlika v točkah je nepomembna. Običajno zmaga tisti, ki bolj krvavi in si želi uspeha. Žal ne zmaga vedno tisti, ki je boljši. Morda bo zmagal tisti, ki bo naredil manj napak, in ne tisti, ki bo naredil več dobrega.«

Pri Mariboru bosta za tekmo znova nared Jan Repas in prvi strelec lige Žan Vipotnik (17 golov), zaradi rumenih kartonov nima pravice nastopa Ignacio Guerrico, ki ga bo na levem boku verjetno zamenjal Sven Šoštarič Karić. »Trenutno smo v zelo dobri formi. Verjamem, da bo ekipa v takšnem stanju, kot je bila na zadnjih tekmah, kar nam daje samozavest za uspeh v Ljubljani. Trenutno smo zelo dobra ekipa, z boljšo oceno pa ne bi nadaljeval, saj lestvica kaže drugače. Ekipi sta zelo enakovredni, za razplet tekme bo odločilen boj na sredini igrišča. Zmaga bi zmanjšala zaostanek in bila pomembna za ozračje pred nadaljevanjem sezone. Pozitivni val, ki se veča z zmagami, lahko potopi marsikoga,« napoveduje trener Maribor Damir Krznar, ki veliko stavi na poteze Josipa Iličića.

Pari 31. kroga: sinoči: Koper – Gorica, danes ob 15. uri: Mura – Radomlje, ob 17.30: Domžale – Bravo, ob 20.15: Celje – Tabor, jutri ob 17.30: Olimpija – Maribor.