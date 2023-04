Upravna enota zmanjšala zaostanke

Na Upravni enoti Ljubljana so v prvih treh mesecih letošnjega leta zmanjšali zaostanke pri reševanju odprtih zadev na področju tujcev. Kot so sporočili, so z ustrezno organizacijo dela od januarja število nerešenih zadev zmanjšali za skoraj 8000. Leto 2023 so na upravni enoti začeli s 17.882 nerešenimi zadevami. Ob tem, da mesečno prejmejo po 1500 novih vlog, so število nerešenih zadev ob ustrezni organizaciji in medoddelčnem sodelovanju po njihovih navedbah občutno zmanjšali. K temu so pripomogle tudi spremembe zakona o tujcih in zakona o državni upravi, ki so prinesle možnost prenosa krajevne pristojnosti med upravnimi enotami. Upravna enota Ljubljana je tako na druge upravne enote prerazporedila že 1700 zadev, so zapisali v sporočilu za javnost. »Možnost prenosa krajevne pristojnosti med upravnimi enotami in s tem prerazporeditev vlog na druge upravne enote, kar omogoča nedavna sprememba zakona o državni upravi, sledi začrtanemu cilju zmanjšanja zaostankov ter hitrejšega in učinkovitejšega reševanja zadev, kar narekujejo potrebe prebivalcev in gospodarstva,« so še zapisali na ministrstvu za javno upravo. sta