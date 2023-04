Začetek prenove nadvoza na Dunajski prihodnjo soboto

Čeprav so sprva napovedovali, da se bo obnova nadvoza nad severno obvoznico na Dunajski cesti začela v ponedeljek, 17. aprila, so iz Mestne občine Ljubljana sporočili, da bodo zaradi slabe vremenske napovedi dela začeli prihodnjo soboto, 22. aprila. Dela bodo trajala do novembra, izvajal jih bo Kolektor CPG. Investitor v rekonstrukcijo zelo načetega in prometno obremenjenega objekta je poleg Mestne občine Ljubljana še Dars. Ta bo financiral prenovo konstrukcije nadvoza, občina pa sanacijo površine. Na nadvozu Dunajske ceste nad severno obvoznico bodo izvajalci del opravili rekonstrukcijo voziščne plošče, vgradnjo dilatacij, zamenjavo krova, lokalno sanacijo spodnjih površin prekladne konstrukcije, vgradnjo nove odvodnje, sanacijo vmesnih in krajnih podpor. Zamenjali bodo ograje, hodnike, robnike, uredili odvodnjavanje na objektu in obnovili vse komunalne vode pod objektom. Na novo bo urejena tudi prometna signalizacija pred objektom in na njem, prometna ureditev pa bo po prenovi ostala enaka. Vsa dela bodo po napovedih občine potekala med delnimi zaporami. Na Dunajski cesti bo polovična zapora, na ljubljanski obvoznici pod nadvozom bosta zaprta po dva pasova na vsaki strani vozišča. Priključki na Dunajsko cesto bodo v posameznih fazah sanacije v celoti zaprti. Zapore se bodo sproti spreminjale in prilagajale poteku del na terenu. sta