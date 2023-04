Štulić slavil 70 let

Nekdanji frontman skupine Azra Branimir Johnny Štulić je na svoj rojstni dan 11. aprila, ko je slavil 70 let, na youtube kanalu Petrovicpetar izvedel pesem Sedna moma na odreto, ki jo je prvič objavil leta 2013. Štulić je bil rojen v Skopju, v Zagreb pa se je preselil v 70. letih. Prvo ploščo je izdal leta 1979, sledilo pa je še 11 albumov s skupino Azra in pet samostojnih albumov. Zadnji album z naslovom Kavern je objavil na svojem kanalu na youtubu, na katerem je 42 pesmi. Gre za večinoma doslej neobjavljene avtorske pesmi Štulića, ki je zadnji album Splet, na katerem je 28 pesmi, prav tako na spletu objavil pred dvema letoma. Mnenja oboževalcev skupine Azra o novem albumu so bila deljena, tiste, ki so mu želeli prisluhniti nekaj dni po objavi albuma, pa je čakalo neprijetno presenečenje, saj je glasbenik kanal in z njim dostop do pesmi nenapovedano ugasnil.