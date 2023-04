Ena od žensk, ki je leta 2015 kot statistka sodelovala pri filmu The Box, je trdila, da ji je pod obleko dal roko in poskušal z njo priti v njene spodnje hlačke, ko ga je odrinila, pa naj bi postal agresiven in ji je poskušal hlačke potisniti na eno stran. Prizor so nato spremenili tako, da statistka ni več stala ob Depardieuju, igralec, ki je sodeloval pri filmu, pa je dejal, da je francoskega zvezdnika slišal kričati, da ima lahko, kogar koli želi, in da je ona debela svinja. Mediapart je pisal tudi o nekaterih drugih incidentih s snemanj, ko naj bi nadlegoval ženske, a režiserji in producenti tega pisanja niso hoteli potrditi.

Depardieujev odvetnik Cabinet Temine je zavrnil vse obtožbe in sporočil, da je igralec dejal, da se ne bo ukvarjal s člankom, v katerem »mešajo zelo različne teme, vključno z nekaterimi zelo subjektivnimi ocenami in oziroma moralnimi sodbami«. Je pa uradno zanikal, da bi storil kakršno koli kaznivo dejanje.