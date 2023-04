Sodišče je ugotovilo, da je 23-letni Patrick Thelwell proti kralju »vrgel najmanj pet jajc«, medtem ko se je kralj srečal s prebivalci mesta.

Thelwell je na sojenju zanikal, da bi storil kaznivo dejanje. Trdil je, da je bila njegova uporaba »nasilja nizke stopnje« zakonita, saj je šlo za samoobrambo pred »nasiljem, ki ga izvaja britanska država«.

Kralj je bil s kraljico Camillo v Yorku 9. novembra lani ob odkritju kipa njegovi mami, septembra lani umrli britanski kraljici Elizabeti II. Na sojenju so povedali, da so kralja in kraljico ravno pozdravili visoki lokalni predstavniki, ko je Thelwell proti kralju vrgel pet jajc, ki so ga skoraj zadela. Preden ga je prijela policija, je vzklikal, da je bila »ta država zgrajena na krvi sužnjev« in da Karel III. ni njegov kralj.

Nekateri ljudje v množici so mu odgovorili s petjem britanske himne.