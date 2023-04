V začetku 90. let je nato odšel v Črno goro in se zaljubil, delo v biljardni hiši pa je kmalu zamenjalo zvodništvo. »Imel sem pet prostitutk iz Ukrajine,« je zapisal. Ena od njih se je po njegovih besedah nato poročila z njegovim prijateljem, po mesecu slabega poslovanja pa so ga zapustile še preostale štiri Ukrajinke in si našle novega zvodnika.

Njegova smola se je nadaljevala tako, da je sodeloval pri streljanju v nočnem klubu in bi moral biti obsojen za poskus oboja, a se mu je z britvico uspelo rešiti iz lisic, medtem ko so ga policisti peljali na sodišče, tako da je pobegnil in se vrnil v Sarajevo. Poziv na sodišče ga je dosegel tudi tam, a se mu je izognil tako, da se je ob začetku vojne v BiH priključil posebnim enotam vojske BiH. Zaradi dogodkov med vojno je za eno leto pristal v psihiatrični bolnišnici, kjer so ugotovili, da ima posttravmatski stresni sindrom, a mu je na koncu vseeno uspelo opraviti tako pilotski izpit kot doseči uspešno igralsko kariero.