Oba zvezdnika so pred kratkim opazili v Evropi, Deppa v Angliji in Heardovo v Španiji. Kot je dejal neimenovani Deppov prijatelj, gre igralcu vse kot po maslu. »Po sojenju je Johnny začel delati v novem filmskem projektu in šel na turnejo s svojim bendom,« je dejal. Depp nastopa s skupino Hollywood Vampires, njegov naslednji filmski projekt pa bo Jeanne Du Barry, v katerem igra kralja Louisa XV., premiera bo 16. maja v Cannesu.

Vir blizu Heardove pa je potrdil, da igralka živi na Majorki s svojo hčerko in partnerico Bianco Butti. »Trenutno se osredotoča na materinstvo,« je dejal in dodal, da jo je sojenje čustveno izčrpalo ter se je želela umakniti od hrupa in izginiti iz Hollywooda.

Naslednji film Amber Heard, Aquaman 2, bo v kinematografe prišel decembra. Med pričanjem na sodišču lani poleti je dejala, da so producenti filma zaradi negativne publicitete in ločitve od Deppa zelo zmanjšali njeno vlogo v filmu, Warner Bros., studio, ki stoji za Aquamanom, pa tega takrat ni želel komentirati.