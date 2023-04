Retrospektiva žanrskih poslastic

V ponedeljek, 17. aprila, se začenja 10. edicija festivala žanrskega filma Kurja polt, ki tokrat namesto tradicionalne tematske retrospektive na platna Kinodvora in Slovenske kinoteke prinaša cvetober kultnih filmov in žanrskih poslastic, ki so doslej pri programu izviseli. A ne zato, ker bi bili preslabi, temveč ker so preprosto predobri, da jih ne bi (pri)hranili za posebno priložnost.