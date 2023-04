Priprava nacionalnega reformnega programa (NRP) je del tako imenovanega evropskega semestra, katerega cilj je uskladiti poročanje držav članic o ukrepih in načrtih za proračunske, makroekonomske in strukturne reforme. Države območja evra vsako leto vzporedno pripravijo program stabilnosti in nacionalni reformni program ter konec leta še osnutek proračunskih načrtov. Evropska komisija podrobno analizira načrte držav članic ter izda posebna priporočila za naslednjih 12 do 18 mesecev. Evropska komisija med prednostnimi nalogami za letos izpostavlja štiri ključne stebre, in sicer vključujočo rast, produktivnost, trajnostno rast in zeleni prehod ter zagotavljanje makroekonomske in fiskalne stabilnosti.

Ministrstvo za finance bo nacionalni reformni program še ta teden posredovalo Evropski komisiji. Vzporedno vlada pripravlja tudi program stabilnosti, v katerem bo opredelila večletni makroekonomski in fiskalni okvir. Evropski komisiji ga mora poslati do konca aprila. V skladu z zakonom o fiskalnem pravilu in evropskimi smernicami pa bodo, kot napovedujejo, spomladi 2024 predstavili še tako imenovano izhodno strategijo, v kateri naj bi celovito prikazali vse rešitve in jih ovrednotili.

Najbolj natančno je opisana zdravstvena reforma

V NRP za leto 2023 je najbolj natančno opisan potek reforme zdravstvenega sistema. Začela naj bi se z digitalizacijo zdravstvenega sistema in ndaljevala s strukturno prenovo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ter ureditvijo področja družinske in urgentne medicine. Za drugo polovico leta sta v načrtu ureditev koncesionarstva in koncesij ter celovita prenova financiranja zdravstva, ki naj bi med drugim vključevalo tudi prenovo zdravstvenega zavarovanja. Z letom 2025 naj bi med drugim vzpostavili centralizirano javno naročanje medicinskega materiala, opreme in zdravill, vzpostavili centralni register referenčnih cen zdravstvenega materiala in opreme ter okrepili nadzor nad izvajanjem skupnih javnih naročil.

Precej bolj skopa so pojasnila glede pokojninske reforme. V NRP je zapisano le, da je bila v preteklem letu zaključena priprava strokovnih, analitičnih in komunikacijskih podlag za začetek procesa prenove sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in da naj bi v kratkem stekla širša razprava z zainteresirano javnostjo. Pri oblikovanju predloga za prenovo sistema naj bi bila upoštevana izhodišča, ki so bila usklajena med socialnimi partnerji in vlado ter potrjena na Ekonomsko socialnem svetu (ESS) leta 2017.

Na področju trga dela NRP napoveduje spremembo zakona o delovnih razmerjih, ki bi vključevala dopolnitev ureditve dela na domu ter prenos evropskih direktiv o delovnih pogojih ter o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev. Za zagotovitev visoko usposobljene delovne sile so pripravljena izhodišča za pripravo zakona o razvojnih delovnih mestih, s katero se bo uveljavil poseben sistem spodbud, in zakona o privlačnosti Slovenije za zaposlovanje globalnih talentov, s katerim nameravajo uveljaviti poseben postopek za zaposlovanje visokokvalificiranih strokovnjakov,

5000 stanovanj do leta 2026

Na stanovanjskem področju je v načrtu pospešitev gradnje javnih najemnih stanovanj z zagotovitvijo stabilnega sistemskega javnega financiranja državnih in občinskih stanovanjskih skladov v kombinaciji z uporabo nepremičnin nekdanje DUTB in aktivacijo trga zasebnega kapitala, predvsem pokojninskih skladov, zavarovalnic in obveznic. Drugi temelj reforme naj bi predstavljalo oblikovanje koordiniranega sistema javne gradnje, med drugim z optimizacijo delovanja javnega najema. Cilj je izgradnja 5000 stanovanj do leta 2026.

Napovedane so tudi spremembe za prenovo vzgojno-izobraževalnega sistema. Kot predvideva že načrt za okrevanje in odpornost so predvidene prenove kurikuluma za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj splošnoizobraževalnih predmetov, modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest, Na področju osnovnošolskega izobraževanja je v pripravi sprememba zakona o osnovni šoli, ki bo uveljavila spremembe na področju nacionalnega preverjanja znanja, uvedla obvezni tuji jezik angleščino v 1. razred in poučevanje drugega tujega jezika v 7. do 9. razred.

Do konca leta bo končana tudi prenova plačnega sistema v javnem sektorju. Sprejeta bo kot kot celota, uveljavljena pa po posameznih delih, upoštevaje javnofinančne zmožnosti. Vzporedno s prenovo plačnega sistema bo potekala prenova uslužbenskega sistema.

Vlada bo pripravila tudi predlog sprememb davčnega sistema. Z njimi želi razbremeniti stroške dela in povečati prilive iz obremenitve premoženja, pri čemer pa naj bi se to nanašalo »le na zgornji razred najpremožnejših«. Cilj je, kot pravijo. plačevanje davkov po ekonomski moči posameznika, in sicer tako, da večina ne bo plačevala višjih davkov. Med cilji je tudi poenostavitev sistema dohodnine, ki naj bi postal bolj pregleden.

Digitalna transformacija

V poglavju o rasti produktivnosti NRP med drugim napoveduje ukrepe za digitalni prehod, med njimi že sprejeto strategijo digitalne transformacije gospodarstva, načrt razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030 in strategijo digitalne preobrazbe slovenskega turizma, predvidena je tudi prenova kazenskih evidenc in uvedba digitalnih rešitev za poslovanje s sodišči in notarji. Vzpostavljena bo enotna spletna vstopna točka do e-storitev.

Na področju institucionalnega okolja in odprave administrativnih ovir se letos med drugim načrtuje sprejem novele zakona o tržni inšpekciji, sprememba zakona o potrošniških kreditih in novela zakona o gospodarskih družbah. Nova zakonodaja o poslovnem registru Slovenije bo omogočala, da bi se vsi poslovni subjekti v Sloveniji vpisovali v en register.

Nadaljevale se bodo razvojne spodbud podjetništvu, ki med drugim vključujejo interventna posojila za omilitev posledic energetske krize, gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij,spodbujanje lesno predelovalne industrije, spodbujanje razvoja turizma in krožno gospodarstvo. V okviru povratnih finančnih spodbud bo Slovenski podjetniški sklad razpisal garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, krizne likvidnostne kredite in mikrokredite na obmejnih problemskih območji. Načrtuje se oblikovanje kapitalskega sklada za zagonske inovacije, v pripravi so tudi spremembe in dopolnitve zakona spodbujanju turizma in zakon o gostinstvu,

Letos tudi zakon o energetski politiki

Pri energetiki je v letih 2023 in 2024 je predviden proces posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), V prvi polovici letošnjega leta bo sprejet zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, katerega cilj je pospeševanje in olajšano uvajanje OVE v elektroenergetskem sektorju. Še letos bo pripravljen zakon o energetski politiki, ki bo še zadnji področni zakon, ki se izdvaja iz obstoječega energetskega zakona, poleg tega pa tudi program za spodbujanje in lajšanje samooskrbe z energijo iz OVE ter Omogočitveni program na področju energetskih skupnosti.

V letu 2023 se bodo v okviru evropske kohezijske politike in NOO pospešeno izvajale investicije v obnovljive vire energije (sončne elektrarne), energetsko sanacijo stavb ter investicije v energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije.

V poglavju o trajnostni rasti in zelenem prehodu obljubljajo nadaljevanje prizadevanj za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050 na pravičen način. Med drugim je napovedan zakon o podnebnih spremembah, ki bo pravni okvir za izvajanje podnebne politike v Sloveniji.