Nova pomladno-poletna kolekcija, ki je že na ogled v poslovalnicah Deichmann, tako v ospredje postavlja barve, in sicer vse od pastelnih do intenzivnih tonov ter nevtralne bele, ki ostaja trendovska barva poletja. Izjemno dominantne so intenzivno svetleče barve, in sicer oranžna, rožnata, zelena ali modra, njihovo elegantno nasprotje pa so nežne pastelne barve, kot so barva mete, sivke ali vanilije.

V barve bodo lahko vsi ljubitelji mode in lepega skočili v večnih supergah, elegantnih sandalih, trendi čevljih s polno peto ali salonarjih v stilu 70. let, ki se jih z izbranimi modnimi dodatki lahko enostavno kombinira k prav vsem najljubšim stajlingom. Poudarke na letošnji kolekciji je, da želi iz vsakega posameznika izvabiti poletno sproščenost, s katero samozavestno in odločno stopa po svojih poteh.

Modne smernice za pomlad in poletje si lahko ogledate v naši galeriji.