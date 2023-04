Na novem albumu Celine Dion je pet novih pesmi in pretekle uspešnice. To je prvi album 55-letne Dion po njenem albumu Courage iz leta 2019.

»Pri snemanju filma sem se zelo zabavala. In privilegij, da sem lahko v svojem prvem celovečernem filmu nastopila s čudovitima in nadarjenima igralcema Priyanko Chopra Jonas in Samom Heughanom, je darilo, ki ga bom za vedno cenila,« je ob tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila Celine Dion.

»Mislim, da je to čudovita zgodba, ki spodbuja dobro počutje. Upam, da bo ljudem všeč in da jim bodo všeč tudi nove pesmi,« je še dodala.

Romantična komedija režiserja Jima Strousea bo v kinematografe predvidoma prišla 5. maja.

Celine Dion je decembra lani javnost seznanila, da so ji diagnosticirali sindrom togega telesa in da se februarja letos ne bo podala na evropsko turnejo, kot je bilo sprva načrtovano.

Njena svetovna turneja Courage World Tour se je začela leta 2019. V okviru turneje je izvedla 52 nastopov, nato je pandemija covida-19 prekrižala načrte in turnejo so prekinili. Kasneje je zaradi zdravstvenih težav odpovedala severnoameriški del turneje. Letošnje spomladanske koncerte v okviru evropske turneje, ki naj bi se začela na Češkem, so prestavili na leto 2024, osem poletnih koncertov pa odpovedali.

Courage World Tour je bila zamišljena kot prva svetovna koncertna turneja dobitnice grammyja po desetih letih in prva brez njenega soproga in menedžerja Reneja Angelila, ki je leta 2016 umrl zaradi raka.