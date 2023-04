Veliko je obljubljal, še preden je postal predsednik vlade. Maja lani je oznanil, da bo vpeljal revolucionaren menedžerski prijem. »Upam si trditi, da bomo prvič v zgodovini samostojne Slovenije naredili eksperiment,« je bil ambiciozen. Izpeljal da bo stresni test. Kadar energetik napove stresni test, je občutek nelagodja povsem običajen. Obudi namreč spomin na najbolj razvpiti stresni test, ki se je končal z uničenim jedrskim reaktorjem v nuklearki Černobil in z okoljsko katastrofo, ki bi ob nekoliko drugačnih zračnih tokovih kontaminirala vso Evropo. Še bolj nelagodno je poznavalcem zdravstva postalo ob razkritju podrobnosti pol milijarde evrov vrednega Golobovega eksperimenta. Ta od lanskega septembra teče nekako tako: minister za zdravje Danijel Bešič Loredan bo z ekipo najožjih sodelavcev leto in pol črpal neomejene količine javnih sredstev v zdravstveni sistem, da bo preveril njegove maksimalne zmogljivosti. Stresni test naj bi zagotovil krajše čakalne dobe, boljši nadzor nad delovanjem javnega sistema in več sredstev za več opravljenega dela, je obljubil predsednik vlade.

Nekdanji minister za zdravje in kolumnist Objektiva Dušan Keber je že pred začetkom Golobovega stresnega testa napovedal, da bo ta podoben poskusu, v katerem krdelu psov vržeš nekaj kosov mesa, pri čemer večina (javni izvajalci) ostane privezana na verigah, manjšina (zasebniki s koncesijo ali brez nje) pa se med njimi svobodno giblje. »Nakar bi ugotavljal, kateri del krdela je pokazal večjo sposobnost preživetja. Lahko mu prihranim ta test, saj poznam rezultat, ampak saj ga pozna tudi Loredan. Ne zanima ga izid, temveč to, da bo s testom dal še večji kos javnega denarja zasebnikom,« je bil jasnoviden Keber.

Koncesionarji, pri katerih v »zasebnem« času delajo tudi zdravniki, spočiti po redni službi v javnem zavodu, si že mesece trgajo najdebelejše kose uležane govedine. Ker z razpoložljivimi sredstvi izvajajo večinoma posege in zdravljenja z največjim dobičkom in ne tistih, ki so zdravstveno najbolj nujni, je danes v čakalnih vrstah celo več bolnikov kot pred začetkom stresnega testa.

Zavajajoče bi bilo trditi, da menedžerski eksperiment guruja Goloba ne učinkuje. Ravno nasprotno; ta še kako učinkuje! Bolniki nis(m)o bili še nikoli pod takim stresom!

Za to ne gre kriviti zgolj omenjenega stresnega testa. Razlogi so bržkone globlji, bolj prvinski. Eno možnih utemeljitev ponuja roman Pijevo življenje, ki riše neverjetno zgodbo mladeniča Pija. Pi veliko časa preživlja v živalskem vrtu, ki ga vodi njegov oče. Tam je soočen z očitki obiskovalcev, češ da v živalskih vrtovih trpinčijo divje živali. Ker so te srečne izključno na svobodi in jim ujetništvo v živalskem vrtu »zlomi duha«. »Motijo se,« trdi Pi. Življenje v divjini zaznamujeta večno nasilje in pomanjkanje. Živali niso svobodne v naravnem okolju, saj tam hierarhija ne pozna usmiljenja, nevarnosti je vselej več kot hrane, nenehno je treba braniti ozemlje in odganjati zajedavce. Pi je prepričan, da bi divja žival – če bi se zmogla odločati razumsko – prostovoljno izbrala živalski vrt. V njem je varna pred sovražniki in vedno sita, medtem ko je v naravi prav nasprotno.

Ljudje nismo divje živali, zmoremo se odločati razumsko. Svoboda se je na prvi pogled dozdevala razumska izbira. Golobovi eksperimenti in testi pri marsikom spodbujajo razmislek, ali jim v že večkrat preizkušeni »kletki«, v kateri so razmere bolj predvidljive, morda ni celo manj stresno.