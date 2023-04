Pri vsakem od njih smo zapisali, ali je že igral v tujini in kateri klubi v tujini si ga želijo. Mimogrede, lestvico smo sestavili v sodelovanju s športno redakcijo Dnevnika in Nedeljskega dnevnika, anonimno pa sta sodelovala še po našem mnenju najboljši slovenski trener in največji slovenski nogometni strokovnjak. Na lestvici so samo tisti, ki lahko igrajo za slovensko reprezentanco, lestvico tujih nogometašev v slovenski ligi bomo objavili konec maja.

Žan Vipotnik, Maribor Seznam velikih tujih klubov, ki si želijo 21-letnega nogometaša iz Slovenskih Konjic, je tako dolg, da ga ne moremo v celoti objaviti, lahko pa zapišemo, da ga pri Mariboru ne nameravajo prodati za manj kot pet milijonov evrov. Še posebno zdaj, ko je v dveh nastopih za reprezentanco v nekaj minutah odločil obe tekmi. Je pa res, da cena Žana Vipotnika (185 centimetrov) na spletni strani transfermarkt, ki določa vrednost posameznih nogometašev, ni zelo visoka. Pravijo, da je vreden le pol milijona evrov in je po vrednosti šele šesti najdražji igralec Maribora, kar je seveda za tako ugledno spletno stran povsem neresno. Vipotnik je bil uspešen že v pionirskih vrstah, ko je iz konjiške Dravinje prestopil k Mariboru. Leta 2017 je na 26 tekmah dosegel kar 58 golov. Trenutno daleč najboljši strelec slovenske nogometne lige je bil od takrat iz Ljudskega vrta posojen v Gorico in k Triglavu, kjer je lani v drugi ligi v enajstih tekmah dosegel osem golov. Če ga ne bodo ustavile poškodbe, bo maja verjetno odšel v tujino, čeprav skoraj gotovo ne v ZDA, na Hrvaško ali v Srbijo.

Matevž Vidovšek, Olimpija Vratar letos najboljšega slovenskega kluba velja za enega tistih, ki redko dobiva gole. Velik del golov je Olimpija v tej sezoni dobila v času, ko je bil Vidovšek poškodovan. Kar 199 centimetrov visoki vratar, ki se je leta 1999 rodil v Slovenj Gradcu, je že leta 2016 odšel v tujino, k bergamski Atalanti, a je začel zares braniti, ko se je leta 2021 vrnil v Slovenijo, k Olimpiji. Vidovškova cena na transfermarktu je 400.000 evrov, a se zdi, da bodo ponudbe višje. Prebrali smo, da angleški Everton zanj ponuja Olimpiji milijon evrov in pol.

Svit Sešlar, Olimpija Svit je leta 2002 rojeni sin nekoč izvrstnega nogometaša Simona Sešlarja. Enaindvajsetletni zvezni igralec, ki ima konkretnih 186 centimetrov, je svojo kariero začel v ptujski Dravi, a je bilo jasno, da bo šel v pomembnejšo ekipo. Ljubljanski Olimpiji se je priključil leta 2021, pogodbo pa ima kar do sredine leta 2026. A konca pogodbe verjetno ne bo dočakal v Ljubljani, čeprav je res, da ga transfermarkt ocenjuje na kar milijon evrov. Letos je drugi najboljši strelec Olimpije, a o morebitnem prestopu ni veliko slišati, pozimi se je zanj zanimal turški Konyaspor.

Andrej Kotnik, Koper Koprski napadalni zvezni igralec, rojen 4. avgusta 1995 v Novi Gorici, ima kar 189 centimetrov, izvrsten občutek za igro, pa tudi zelo dolgo kariero, ki ga je iz Kopra in Izole pripeljala h prvoligašu v Novo Gorico, potem pa je igral tudi v Italiji. Od leta 2019 do 2022 je igral za Maribor, zdaj pa je že nekaj časa najboljši igralec Kopra. Zaradi let je njegova cena na nogometnem trgu zgolj 250.000 evrov, a je pričakovati, če ne bo preveč poškodb, da bo poleti zapustil Obalo. Pozimi sta se zanj zanimala romunski prvak Cluj in latvijska Riga.

Martin Kramarič, Bravo Dolenjski napadalec (14. november 1997, Novo mesto) je v mladosti igral v vseh kategorijah slovenskih reprezentanc in se selil iz Krke proti Mariboru, kjer kljub solidnim igram ni postal redni član. Leta 2020 so 178 centimetrov visokega nogometaša prodali ljubljanskemu Bravu, zdaj pa se zdi, da je po uspešnih sezonah čas za odhod v tujino. Spletni nogometni finančniki menijo, da je vreden kakšnih 400.000 evrov. Pozimi se je zanj zanimal norveški Aalesunds FK, a Kramariču pogodba z Bravom poteče poleti in bo za nov klub dobesedno brezplačen.

Timi Maks Elšnik, Olimpija Kapetan Olimpije je ob Hrvatu Mariu Kvesiću, vratarju Vidovšku in Svitu Sešlarju najbolj zaslužen za letošnjo rekordno serijo zeleno-belih. Elšnik (1998, Ptuj) je pri 17 letih odšel v Anglijo, kjer je bil v lasti Derby Countyja, ki ga je posojal v klube nižjih lig. Leta 2020 je prišel nazaj k Olimpiji in kljub mladosti z odgovornimi igrami na sredini igrišča postal ljubljenec Green Dragonsov. Elšnika, ki ima pogodbo z Olimpijo do leta 2025, transfermarkt ceni na 1,3 milijona evrov, a večjih ponudb zanj razen Norveške Valenge ni.

Denis Popović, Celje Izkušeni celjski zvezni igralec je najstarejši nogometaš na naši današnji lestvici. Rodil se je pred 33 leti v Celju, kjer je igral od leta 2008 do 2012, potem se je odselil v Koper in še naprej v tujino. Igral je v Grčiji, na Poljskem, v Rusiji, v Švici, na Kitajskem ter na Cipru in se lani vrnil v Celje, kjer velja za najboljšega igralca v ekipi. Denis Popović, ki ima tudi šest nastopov za slovensko reprezentanco, je vreden zgolj 150.000 evrov, a se zdi, da ga za ta denar celjski klub, ki se bori za nastope v Evropi, ne bi želel prodati.

Mark Zabukovnik, Celje 350.000 evrov je vrednost 22-letnega zveznega igralca Celja. 186 centimetrov visoki Mark Zabukovnik je Celjane prepričal lani z igrami v vrstah Radomelj, veliko pa je igral tudi za mlajše slovenske reprezentančne selekcije. Prebrali smo, da naj bi se za mladega defenzivnega zveznega igralca zanimali mnogi klubi, najvišje na lestvicah naj bi bil nemški Hamburger. Celjski lastniki pa mladega nogometaša gotovo ne bodo izpustili za manj kot milijon evrov. Še zlasti ker bodo hoteli v Evropi dobiti nazaj velike lanske in letošnje investicije.

Jan Repas, Maribor Šestindvajsetletni Domžalčan ima za seboj razmeroma dolgo kariero. Navsezadnje je po uspešnih nastopih za Domžale od leta 2017 tri sezone nastopal za francoski Caen, od tega je nabral kar 15 tekem v prvi francoski ligi. Jan Repas, nizek po rasti (171 centimetrov) je tipičen zvezni igralec, ki ob Vipotniku in triu Brnić-Božić-Tolić velja za najboljše, kar lahko letos ponudijo vijoličasti. Spletna stran transfermarkt ocenjuje vrednost Repasa na okoli 700.000 evrov, je pa res, da o ponudbah zanj ni veliko zapisanega, čeprav ima nekaj nastopov za našo reprezentanco.