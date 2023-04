Povše je zmagal s približno 3000 glasovi razlike. Po tej izkušnji ni Cankar nikoli več kandidiral, kar pa ne pomeni, da je kot ponosen in angažiran Slovenec zapustil politične vode. V obdobju do izbruha prve svetovne vojne je imel v raznih krajih slovenske dežele (nekajkrat tudi v Trstu) številna predavanja in organizirane razprave s politično vsebino, ki dunajskim oblastem zaradi izražanja podpore jugoslovanski ideji niso bila ravno všeč. Najbolj je odmevalo njegovo predavanje spomladi 1913 v Ljubljani z naslovom Slovenci in Jugoslovani, zaradi katerega so mu oblasti naložile celo sedem dni zapora. Cankar se je v tem predavanju zavzemal za združitev južnih Slovanov v skupno državo, vendar je obenem odločno nasprotoval kakršnemu koli kulturnemu ali jezikovnem poenotenju prebivalstva.

»Slovenci in Jugoslovani«.

O tej temi je bilo v soboto napovedano v »Mestnem domu« predavanje. Kot predavatelj je bil naznanjen pisatelj Ivan Cankar. Tema predavanja in predavatelj sam sta vzbudila mnogo zanimanja, zato je bila predavalna dvorana vkljub skrajno slabemu vremenu do dobre polovice zasedena. Razume se samo ob sebi, da je občinstvo pričakovalo, da mu bo pisatelj Cankar v idejnem in estetičnem oziru nudil s svojim predavanjem izreden užitek. Toda poslušalci to pot niso prišli na svoj račun. Zabavali so se pač ob raznih bolj ali manj uspelih »šlagerjih«, estetičnega užitka pa jim Cankarjevo predavanje ni nudilo prav nobenega. Sicer pa, ali sploh smemo imenovati Cankarjeva izvajanja predavanje? Cankar je podal nekaj svojih misli, ki deloma niso imele med sabo prav nobene notranje zveze in jih garniral z nekaterimi dovtipi in »šlagerji«, o katerih duhovitosti ali banalnosti bi se dalo še prepirati – in to bi naj bilo predavanje uglednega sodobnega slovenskega pisatelja, namenjeno inteligentnemu slovenskemu občanu?! Dve tretjini Cankarjevih izvajanj sploh nista imeli prav nobene prave zveze s predmetom, s temo, zadnje tretjine kratko jedro pa je bilo, da se moramo Slovenci navduševati samo za politično jugoslovansko idejo, misel kulturnega jugoslovanskega zbliževanja in edinstva, kulturne jugoslovanske vzajemnosti pa moramo odklanjati zategadelj, da bomo svoječasno, ko pride do politične družitve Jugoslovanov, tvorili tako mogočen kulturen faktor, da bomo ostalim jugoslovanskim plemenom lahko z uspehom narekovali svojo voljo. To jedro, o katerem se da prav pametno razpravljati, je podal Cankar v dveh, treh zadnjih stavkih, a tako nejasno in megleno, da stavimo, da se je 90 odstotkov vseh poslušalcev koncem predavanja vprašalo, čemu je pravzaprav predavatelj dal svojim izvajanjem naslov Slovenci in Jugoslovani. Prepričani smo, da se pisatelj Cankar sam zaveda, da je bilo njegovo predavanje temeljito ponesrečeno, zato se nam ne zdi umestno, da bi še obširneje govorili in razpravljali o njem.

Slovenski narod, 14. aprila 1913

Predavanje sodruga Ivana Cankarja

je napolnilo v soboto veliko dvorano Mestnega doma. Sodr. Cankar je izjavil ob pričetku predavanja, da ne govori v imenu nobene stranke, ne slovenskega naroda, ne slovenske inteligence, temveč da hoče povedati le svoje misli o jugoslovanskem vprašanju. Že s prvimi stavki predavanja si je ustvaril predavatelj kontakt med poslušalci in seboj in ta vez je ostala do konca predavanja prav trdna. Sodr. Cankar je prav posebno naglašal, da je jugoslovansko vprašanje predvsem politično vprašanje. Pri rešitvi jugoslovanskega vprašanja si morajo ohraniti Slovenci avtonomijo, kakor je izrečena v programu socialno demokratične stranke, ker za Slovence ne bi bila rešitev, če bi se združili s Hrvati in na ljubo hrvaški kulturi vrgli proč svojo kulturo, ki se lahko meri z vsako drugo jugoslovansko. Jugoslovansko vprašanje bo rešeno, kadar bomo imeli jugoslovansko zvezno republiko. Prav krepko je osvetlil predavatelj politiko grofa Berchtolda. – Predavanje sodruga Cankarja bomo še priobčili v celoti. Takoj ob nastopu je pozdravil predavatelja živahen aplavz, med predavanjem so poslušalci neštetokrat z glasnim pritrjevanjem pokazali, da izraža tudi njihove misli in ob koncu je bilo zopet obilo aplavza. – Vladni zastopnik je bil med predavanjem na trnju in je tudi pozval predavatelja, naj se nekoliko moderira, kar pa ni predavatelja preveč genilo.

Zarja, 14. aprila 1913

Slovenci in Jugoslovani.

(Predavanje Ivana Cankarja v ljubljanskem »Mestnem domu« 12. aprila 1913.)

Preden razložim svoje skromne misli o takoimenovanem jugoslovanskem vprašanju, kolikor se nas Slovencev tiče, moram nekaj povedati, kar bi bilo drugače samoobsebi razumljivo, kar pa je dandanašnji treba šele posebej poudariti. Izjavljam namreč, da ne govorim v imenu nobene stranke, še manj pa seveda v imenu celokupnega naroda, temveč čisto ponižno samo v svojem imenu. Ta izjava je bila potrebna zategadelj, ker sem v teh zadnjih tednih in mesecih opazil, kako govore v imenu celokupnega naroda oblastni ljudje, ki si jih ta narod prav gotovo ni bil izbral za svoje besednike. Morda se bo malokdo strinjal z menoj, toda vsakdo ima pravico ter celo dolžnost, da pove, kar misli. To je sicer v naših krajih in posebno dandanašnji nekoliko nevarno. Človek lahko riskira, da ga naženo s kolom in blatom (…)

Zmage balkanskih držav so na mah potisnile jugoslovanski problem v ospredje evropskega zanimanja. Evropa se je pravzaprav šele zavedla, da ta problem res eksistira. Oznanili so ga svetu srbski in bolgarski topovi. (…) Srd mora obvladati vsakega pametno in pošteno mislečega človeka, če pomisli, da bi tega strašnega prelivanja krvi ne bilo potreba, ako bi bila Evropa s svojo mizerno diplomacijo tisto, kar pravi, da je, kar pa nikoli ni bila in kar žalibog najbrž tudi nikoli ne bo – namreč zaščitnica kulture in civilizacije. Od berlinskega kongresa sem, torej dalje nego trideset let, je Evropa redila in pasla na stroške svojih narodov cel trop postopajočih grofov in baronov, da so premišljevali o položaju na balkanskem polotoku. Če bi bili premišljevali še nadaljnih trideset let, bi bilo ostalo najbrž vse pri starem. (…)

Kakor vam je znano iz dnevnih časopisov, ni bila taka rešitev balkanskega problema kar nič po volji evropski diplomaciji, posebno pa ne avstrijski. (…) Avstrijska diplomacija je bila doslej podobna stari, brezzobi, godrnjavi babnici, ki sedi v zapečku in vrti rožni venec v rokah. Naenkrat pa je ta babnica pobesnela, planila je iz zapečka ter maha s svojim rožnim vencem naokoli, v začudenje in zasmeh vsem sosedom. (…)

Zarja, 15. aprila 1913

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib