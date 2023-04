Naježeno in jedrnato: Voda na strehi​

Najprej so mojo pozornost pritegnili velikanski, recimo jim sodi na strehah starejših nebotičnikov. Hm, kaj neki je to? »Vodni tanki,« je rekel gospod na recepciji hotela. »To pomeni, da, recimo, voda v WC prihaja tako rekoč z neba dol?« sem zanalašč vprašala malček bedasto. »Mestna voda je rezerva, če zmanjka vode, se zgodi požar in podobne zadeve. Tudi v Indiji jih imamo, predvsem zato, ker imamo tam na razpolago tekočo vodo le dvakrat na dan.« Vprašala sem ga, ali je newyorška voda pitna. »Je, ampak ima zelo čuden okus.« Res je, zanič je. Vsak dan sem potem kupovala ustekleničeno vodo. Tega mi doma ni treba delati. Odprem pipo, napolnim steklenico in pijem ves dan. Ena proti nič za nas.