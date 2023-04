Barbikin šov

»Mislil sem, da bi danes prespal pri tebi.« »Zakaj?« »Ker sva punca in fant.« »Kaj bova pa počela?« »V resnici ne vem.« Tako nekako gre dialog med Ryanom Goslingom v vlogi Kena in Margot Robbie v vlogi Barbie v prizoru iz najnovejšega napovednika filma o najbolj znani in najbolj prodajani lutki na svetu, ki perfektno nakazuje, kaj nas bo julija čakalo v kinih. Ali, še bolje, kakšna bo interpretacija barbike skozi oči ameriške igralke in režiserke Grete Gerwig, ki je s svojima filmoma Lady Bird in Čas deklištva, pa tudi z igralskimi vlogami v filmih svojega partnerja Noaha Baumbacha, ustvarila lastno filmsko govorico, ki je svetlobna leta daleč od sveta, v katerem se giblje barbika.