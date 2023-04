#intervju Lev Kreft, filozof: Šport vodi športna aristokracija, o vsem odloča Mok in nihče drug

Ni športa brez navijačev in ni navijaštva brez moraliziranja. Ker pa se na to opravilo bolj kot športniki spoznajo filozofi, smo se ob aktualnih debatah o ponovni vključitvi ruskih in beloruskih športnikov na olimpijske igre obrnili na dr. Leva Krefta, človeka, ki združuje oboje. Filozofijo in šport.