Ko čustva letijo mimo obroča

Nika Barič, naša najboljša košarkarica, ki je bila le dva meseca pred domačim evropskim prvenstvom izločena iz reprezentance zaradi zapisa na družbenem omrežju, v katerem je kritizirala tako selektorja Georgiosa Dikaiulakosa kot Košarkarsko zvezo, bi lahko ostala tiho. Konec koncev je zadnjo sezono igrala v Rusiji in če ne prej, se je v tem času zagotovo naučila, kako ne izreči in kako na družbenem omrežju ne zapisati vsega, kar se ti tisti trenutek plete po glavi. Kot profesionalni športnici ji je najbrž tudi jasno, da je javno obračunavanje s trenerjem ali klubom v športnem svetu podobno nezaželeno, kakor je v Rusiji nezaželeno komentiranje odločitev Vladimirja Putina. In tako kot ne vemo, kaj si Nika Barič misli o vojni v Ukrajini, tudi ne bi smeli vedeti, kaj si misli o selektorju slovenske izbrane vrste in koga bi sama postavila na to mesto.