Hitlerjev brezokec

V tem trenutku čakamo samo še odločitev ljubljanskega okrožnega sodišča in vedeli bomo, ali za nekoga, ki govori o »negroidnih hordah klavcev in posiljevalcev« in trdi, da je »povprečni IQ podsaharskega Afričana 75«, kar »pojasni veliko o zaostalosti črne celine«, ali na primer vpije v nebo, da je »nemški narod žrtev židovskega vsiljevanja in kurjenja možganov s tako imenovano holokavstologijo«, ker so »Židje želeli ustvariti načrt raznemčenja, razfrancozenja, razangleženja in vzpostaviti multikulti distopijo«, ali torej za takšno osebo lahko in sploh smemo danes v Republiki Sloveniji reči, da je fašist.