Odkritje Afrike: Levi, sloni, politiki

Na našem političnem zemljevidu se je čez noč pojavil nov kontinent. V Sloveniji je bilo naenkrat začutiti val iskrene ljubezni do Afrike. Neobičajen pojav. Le kako si razložiti lepe besede iz Afrike v slovenščini, in to iz krajev, ki jih običajno brez googla težko najdemo na zemljevidu? Odgovor je simpatičen. Radost slovenskih politikov nad lepotami sosednjega kontinenta je neposredno povezana z novim svetovnim redom in mestom, ki si ga Slovenija želi v njem.