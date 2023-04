Premalo in prepozno

Teza ni posebej nova niti izvirna, je pa univerzalno uporabna: dokler bo Janez Janša s svojo mehko, občasno pa tudi realno trdo močjo obvladoval slovensko politiko, ne bo normalizacije političnega prostora v Sloveniji. Kajti vsa politika, zlasti tista na levi sredini, se ves čas vrti okoli poskusov nevtralizacije Janševega početja, ki je sicer v zasnovi globoko razdiralno, konfliktno in otežuje vse poskuse normalizacije državnega ustroja. Izvrsten prikaz te »politike« je sredina vložitev koalicijske novele zakona, s katero bi se sedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje preoblikovalo v obvezni zdravstveni prispevek. Zaradi ihte in hitenja, da prehitijo Janševe namere, je Golobova koalicija na mizo prinesla polizdelek, katerega edini pravi učinek ne bodo resne – in potrebne – vsebinske spremembe zdravstvenega sistema, ampak predvsem ostra politična polarizacija v državi.