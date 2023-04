Danes ima Mazejeva v svojem pariškem stanovanju s pogledom na reko Seno v dnevni sobi tri klavirje in še vedno je polna mladostne energije. »Mlada sem,« preprosto prepričljivo pojasni vsakomur, »leta me ne zanimajo. So ljudje, ki so večno mladi, in so takšni, ki niso nikoli ničesar ljubili.« Mazejeva je bila večino svojega življenja učiteljica klavirja in šele ko je dopolnila sto let, je začela širiti svojo mrežo oboževalcev prek svoje strani na facebooku. Mnoge navdihuje njeno dobro zdravje in zavračanje tradicionalnih francoskih dobrot – vina, sira in čokolade. »Ljudem daje moč, zato je tako neverjetno uspešna,« je dejal njen sin, novinar Fabrice. Njen spomin je neverjeten. Še vedno se spominja zvoka debele berte, nemškega težkega topa, ki ga je uporabljala nemška vojska v prvi svetovni vojni, a največ spominov se vrti okoli njenega inštrumenta. »Klavir je moje življenje, prijatelj. Moram ga čutiti in slišati,« je povedala Colette Maze in pojasnila še eno od skrivnosti svojega mladostnega videza in počutja: »Veliko sem plesala. Moram čutiti svoje mišice, trebušne mišice, stegna, roke ... Biti moram živa!«