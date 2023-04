Naj se sliši še tako noro, a diete s krofi so bile že večkrat omenjene. Klinične študije Univerze v Miamiju so pokazale, da tisti, ki za zajtrk pojedo sladico po lastni izbiri, hitreje hujšajo. Krofi sicer niso obvezni, a so ameriški simbol za sladko hitro hrano. Raziskave so namreč pokazale, da imajo tisti, ki zjutraj uživajo sladkarije, manjšo željo po prepovedani hrani in je pri njih bistveno večji padec hormona grelina, ki je odgovoren za občutek lakote. Nasprotno pa mnogi zdravniki trdijo, da bodo ogljikovi hidrati povzročili večje izločanje inzulina, če zjutraj pojeste kaj sladkega. Ta hormon bo zbudil naš apetit in zahteval več sladkorja čez dan. Zato svetujejo, da zjutraj izbirate bolj zdrave možnosti, če pa si res zaželite kaj sladkega, si to privoščite popoldne. Vrnimo se k »zdravemu« življenju Elona Muska. Vsako noč spi precej manj od zdravniškega priporočila – od šest do šest ur in pol. Na njegovem jedilniku pa poleg jutranjega krofa ne sme manjkati omleta. Obožuje jo in pravi, da brez omlete in hrane z žara ne more živeti. S toplimi konci tedna se bo tudi pri nas začela sezona piknikov. Ko boste pekli na žaru, se spomnite, da vsaj tisti hip živite tako, kot si želi živeti Elon Musk.