Odraščal je v skromnih razmerah v New Yorku, študiral pa na pravni fakulteti Harvard. Kot ameriški vojak je bil priča osvoboditvi več koncentracijskih taborišč, ki so razkrila grozljive nacistične zločine. Po drugi svetovni vojni so zmagoviti zavezniki konec novembra 1945 začeli soditi najvišjim uradnikom nacističnega režima v mestu Nürnberg. Glavna obravnava se je po skoraj letu dni končala z 12 smrtnimi obsodbami, zatem pa so v Nürnbergu med letoma 1946 in 1949 potekali tako imenovani naknadni procesi. Bilo je 12 takih sojenj in Ferencz je bil glavni tožilec v sojenju nacističnim mobilnim odredom smrti, znanim kot Einsatzgruppen. Dvajset nacističnih uradnikov je bilo spoznanih za krive vojnih zločinov, zločinov proti človeštvu in sodelovanja v zločinskem podjetju zaradi njihove vloge pri poboju več kot milijona ljudi. »Naučil sem se, da lahko vojna spremeni sicer dostojne ljudi v množične morilce. Vojna sama po sebi uniči vsak smisel za moralo in je bila stoletja poveličevana,« je Ferencz izjavil leta 2020 in dodal: »Ščititi moramo pravice, minimalne pravice vseh ljudi, da živijo v miru in dostojanstvu, in to v vseh državah sveta.«