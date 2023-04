Mobilni telefon, s katerim je Cooper opravil prvi klic, je v komercialno uporabo prišel leta 1984, šlo pa je za model motorola 8000X. Njegova cena je bila ob upoštevanju inflacije neverjetnih 11.700 dolarjev. Z enim polnjenjem ste lahko govorili 30 minut, baterija se je polnila neverjetnih 12 ur, tehtal pa je več kot tri četrt kilograma. In kaj Cooper misli danes? Da pametni telefoni, ki jih imamo danes, še zdaleč niso najboljše, kar lahko naredimo, da to ni vrh razvoja telekomunikacij. Njegovo mnenje je, da je to šele začetek revolucije mobilnih telefonov. Dodal je še, da bo umetna inteligenca kmalu ustvarjala aplikacije za vsakega uporabnika posebej in da bodo naši telefoni kmalu lahko povečali našo produktivnost ter spremljali naše zdravje.