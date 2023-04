Kot so navedli v sporočilu za javnost, so moškemu med drugim zasegli več kot 30 različnih pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok in je njihova uporaba v Sloveniji prepovedana. Prav tako so mu zasegli tudi manjšo količino prepovedane droge, najverjetneje kokaina.

Poleg kazenske ovadbe zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilje v družini bodo moškega, ki so mu izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja, ovadili še zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljena proizvodnja in promet orožja in eksploziva.

Prav tako ga čakata prekrškovna postopka zaradi posesti prepovedanih pirotehničnih izdelkov in prepovedane droge.