Ukrajina in Rusija izmenjali posmrtne ostanke ubitih vojakov

Ukrajina in Rusija sta znova izmenjali trupla več deset ubitih vojakov. Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da so dobile nazaj trupla 82 ukrajinskih vojakov. Koliko mrtvih vojakov je prejela ruska stran, ni znano. V Moskvi izmenjave za zdaj niso potrdili.