Prihodki od izvoza so se na mesečni ravni sicer okrepili za milijardo dolarjev, februarja je Rusija z izvozom nafte zaslužila 11,6 milijarde dolarjev.

Po podatkih IEA so višji prihodki posledica povečanja izvoza naftnih derivatov, ki se je vrnil na raven pred pandemijo covida-19, saj se je povečal za 450.000 sodov na dan na 3,1 milijona sodov na dan.

Izvoz surove nafte se je povečal za 100.000 sodov na pet milijonov sodov na dan, pri čemer je Indija marca nadomestila Kitajsko kot glavni cilj ruskih pošiljk v Aziji, podatke IEA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Članice Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) in nekatere druge proizvajalke na čelu z Rusijo, ki tvorijo skupino Opec+, so v začetku tega meseca napovedale največje znižanje proizvodnje od začetka pandemije covida-19 leta 2020.

V obdobju od maja do konca leta bodo proizvodnjo zmanjšale za več kot 1,6 milijona sodov dnevno, od tega Rusija in Savdska Arabija za po 500.000. Rusija je zmanjšanje proizvodnje za pol milijona sodov napovedala že februarja, potem ko sta EU in skupina G7 uvedli cenovno kapico za ruske naftne derivate.

Članice EU so se v luči ruskega napada na Ukrajino junija dogovorile o svežnju sankcij, ki prepoveduje kupovanje, uvoz in transfer surove nafte in določenih naftnih derivatov iz Rusije v unijo. Dogovorile so se, da bo prehodno obdobje za ustavitev uvoza surove nafte trajalo šest mesecev, tako da je embargo začel veljati 5. decembra.

V začetku decembra je skupaj z embargom na uvoz večine ruske surove nafte začela veljati tudi cenovna kapica za surovo nafto, ki jo Moskva izvaža v tretje države. Članice EU so jo določile pri 60 dolarjih na 159-litrski sod, pri čemer so se uskladile s skupino G7 in nekaterimi drugimi partnericami.

Od 5. februarja je v veljavi še embargo na ruske naftne derivate. S tem dnem je EU skupaj s skupino G7 uvedla tudi kapico za derivate, ki jih Rusija izvaža v tretje države. Za derivate, ki so dražji od surove nafte, so zgornjo mejo določili pri 100 dolarjih na 159-litrski sod, za cenejše pa pri 45 dolarjih.