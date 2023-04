Danes bo oblačno z občasnimi padavinami, sivo bo tudi čez vikend

Danes bo oblačno. Občasno bodo še padavine, meja sneženja se bo do večera dvignila na okoli 1200 metrov nadmorske višine. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, ob morju do 12 stopinj Celzija.