Eksplozija in požar sta na farmi v bližini mesta Dimmitt izbruhnila v ponedeljek zvečer po krajevnem času. Gasilci in policisti, ki so prišli na prizorišče požara, so ugotovili, da je v notranjosti farme ujet en človek. Delavca so rešili in prepeljali v bolnišnico v Lubbocku. Je v kritičnem stanju.

V eksploziji in požaru je zaradi ognja in dima po prvih ocenah poginilo kakih 18.000 glav govedi. Šerif okrožja Castro Sal Rivera je za lokalno televizijo KFDA povedal, da je večina goveda poginila, ko se je požar razširil v prostor, kjer so krave čakale na molžo. Dejal je, da je nekaj živali preživelo, a so med njimi nekatere tako hudo poškodovane, da jih bodo najverjetneje morali usmrtiti.

Explosion at South Fork Dairy Farm in Dimmitt Texas last night. The fire spread into the dairy cow holding pens, and an unknown amount of dairy cattle were killed by the fire and smoke. The cause of the fire is unknown. Yet another incident affecting food supply. pic.twitter.com/1BkCoSjg7D — Truthseeker (@Xx17965797N) April 12, 2023

Vzrok eksplozije še neznan

Vzrok eksplozije in požara še nista znana. Šerif Rivera je za ameriško televizijo CBS povedal, da se je sistem za odstranjevanje gnoja iz hlevov morda pregrel in zagorel, zaradi česar je eksplodiral metan v hlevu. Dodal je, da bo vzrok eksplozije in požara natančneje razjasnila preiskava.

Kot je v izjavi za javnost poudaril teksaški komisar za kmetijstvo Sid Miller, gre za najhujši požar v hlevu za govedo v zgodovini Teksasa, preiskava in čiščenje pa bosta trajala še nekaj časa.