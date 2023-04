Kopitar in kralji z zmago sklenili redni del sezone

Hokejisti Los Angeles Kings so redni del sezone severnoameriške lige NHL končali na najboljši možen način. Kralji so na zadnji tekmi pred končnico premagali mestnega tekmeca Anaheim Ducks s 5:3. Odločilno vlogo na tekmi je imel tudi kapetan kraljev Anže Kopitar. Slovenski as je dosegel prvi gol za izenačenje 1:1, bil pa je tudi podajalec za 5:3.