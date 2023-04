#kolumna Sneg aprila

Beseda sneg je ena najbolj zaželenih nekje od začetka decembra do konca februarja. No, morda ne najbolj zaželena, kajti v vsakodnevnem hitenju in naglici našega potrošniškega in industrijskega življenja smo že pozabili na zimski počitek, umirjenost in tišino, ki jih sneženje prinaša. Sneg nas pravzaprav moti v tej naši premočrtnosti, za katero si želimo, da bi jo čim manj motilo. Razveselijo se ga le otroci, ki so še prvinski, razen če ne ždijo večino dneva pred ekrani in jih ne zanima niti to, da jih dedek povabi k igri – moč ekrana je res neverjetna. A kolikor je sneg pozimi nekaj, česar si tudi odrasli, vsaj tam okoli božiča in novega leta, morda tudi želimo (pa še to bi moral samo obležati, ne pa padati), postane nekje od sredine marca eden manj zaželenih vremenskih pojavov, pravi nebodigatreba. Naj bo še tako »kajžarski gnoj« in ne vem kaj, ne potrebujemo ga in pika! Sploh pa kajžarjev ni več in torej ne more koristiti nekomu, ki ga ni, ki ne obstaja več. Tako.