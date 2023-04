Ether se je včeraj povzpel na 2000 ameriških dolarjev in dosegel najvišjo vrednost po avgustu lani. Do vzpona na osemmesečni vrh je prišlo po uspešni nadgradnji omrežja, imenovani Šanghaj oziroma Shapella. Nadgradnja, izvedena v azijskih urah, omogoča dvige uporabnikom, ki so zastavili svoje ethre. Postopek zastavljanja pomaga zavarovati in potrditi transakcije v verigi blokov. Druga največja kriptovaluta po tržni kapitalizaciji je od nadgradnje pridobila več kot 3 odstotke, medtem ko je vodilni bitcoin dodal manj kot 2 odstotka. Z omenjeno nadgradnjo je Ethereum uspešno zaključil nadgradnjo svoje verige blokov.

Binance preganja manipulacije

V začetku aprila je cena dogecoina (DOGE) v enem dnevu poskočila za 35 odstotkov. Povišanje cene je posledica spremembe logotipa družbenega omrežja twitter, katerega novi lastnik je Elon Musk. Slednji je brez predhodne najave ali razlage logotip modre ptice zamenjal s sliko ikoničnega psa Shiba Inu, ki je logotip prej omenjene kriptovalute. Sprememba je sicer trajala vsega kakšen dan, tudi reakcija je bila kratkotrajne narave. Po siloviti rasti se je dogecoine v naslednjih petih dneh vrnil na ceno, pri kateri je trgoval pred omenjenim dogodkom.

Družba Binance ZDA je napovedala, da bo 18. aprila s svoje trgovalne platforme umaknila Tron (TRX). Umik z borze naj bi bil rezultat rutinskega pregleda, ki upošteva dejavnike, kot so obseg trgovanja, likvidnost in regulativni položaj v ZDA. Novica prihaja ob novih obtožbah ameriške komisije za nadzor nad izmenjavo vrednostnih papirjev (SEC), ki ustanovitelja družbe Tron, Justina Suna, obtožuje manipulacije s ceno žetonov TRX in BTT.