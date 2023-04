Če so bile švicarske banke nekoč pojem za stabilnost, večnost in zaupanje, to žal ne drži več. V Zürichu se je v sredo na zadnji skupščini delničarjev zbralo skoraj dva tisoč vlagateljev švicarske banke Credit Suisse. Delničarji pa niso glasovali o hitrem prevzemu banke; UBS je namreč pod nadzorom švicarske centralne banke prevzela Credit Suisse za 3 milijarde frankov, da ta ne bi propadla. Na skupščini so tako predvsem razglabljali o razpoloženju vlagateljev, ki se čutijo opeharjene in nikakor niso zadovoljni z izkupičkom.

Zopet je postalo jasno, da se goljufija ne splača niti revizorjem, saj je nemški regulator revizorjev APAS zaradi škandala Wirecard in hudih nepravilnosti nemški podružnici revizijske hiše Ernst & Young za dve leti prepovedal nove revizije vseh družb v posebnem interesu oziroma javnih družb. Podružnica bo morala plačati 500.000 evrov kazni, pet revizorjev pa je dobilo kazni v višini od 23.000 do kar 300.000 evrov. Leta 2020 je namreč zelo obetaven fintech Wirecard naznanil insolvenčni postopek, ko je zmanjkalo približno 2 milijardi evrov premoženja, ki pravzaprav nikoli ni obstajalo. Delničarji so se takrat spraševali, kako je mogoče, da družba, članica elitnega nemškega indeksa Dax, ki se redno revidira, izpelje tako kaznivo dejanje.

Francoski L'Oréal je napovedal prevzem luksuzne znamke Aesop za približno 2,5 milijarde dolarjev, s katero želi krepiti segment luksuzne kozmetike in pripomočkov za osebno nego. Delnica družbe L'Oréal je v letošnjem letu pridobila 23 odstotkov vrednosti. Na domačem parketu pa se zopet veselijo delničarji Krke, saj je uprava predlagala 6,6 evra dividende. S tem predlogom bi se dividenda povišala za 17 odstotkov v primerjavi z lansko, dividendna donosnost bi znašala zavidljivih 6 odstotkov, cena delnice pa je v tem letu pridobila 16 odstotkov. Krka je lani kljub vojni v Ukrajini poslovala rekordno, saj so zdravila izvzeta iz sankcij, ter na ravni skupine ustvarila več kot 1,7 milijarde evrov prihodkov in 363,6 milijona evrov čistega dobička. S tem rezultatom je Krka prihodke povečala za 10 odstotkov na letni ravni ter z dobičkom presegla pričakovanja. Za leto 2023 družba napoveduje nekoliko nižji, a še vedno zavidljiv dobiček, ki naj bi znašal okoli 300 milijonov evrov.