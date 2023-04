Komaj smo končali velikonočne slovesnosti, že je govor o še enem svečanem prazniku, ki se ponaša z bogato gastronomsko in izrazno kulturno dediščino. Prihajata 27. april in 1. maj, dneva, v okviru katerih šunko, pirhe, potico in hren zamenjajo čevapčiči in lepinje ter pivo iz plastičnih kozarcev na kresovanjih, veličastno velikonočno krščansko ikonografijo pa prapori in rdeči pentagrami. So pa zato prvomajski prazniki, vsaj letos, po količini prostih dni premagali velikonočne, saj, kot so nas obvestili na portalu metropolitan.si, bodo šolarji na počitnicah, zaposleni pa bodo lahko šest dni odsotnosti izkoristili z enim samcatim dnevom dopusta. Kot so še pridali, so se lotili raziskave, kam jo bo ob tolikšni količini prostih dni najpogosteje mahnil slovenski živelj, in obelodanili, da se bo največ potovalo na Hrvaško in Maldive, pa tudi na slovensko obalo in v domače toplice. »Pri množični rezervaciji počitnic nas, kot kaže, niso ustavile niti povišane cene potovanj,« je še ena izmed ugotovitev, ki so jo posredovali javnosti.

Marko Vozelj vozi po predpisih

Da smo Slovenci resnično narod svetovnih popotnikov in da praktično ni končka sveta, na katerem ni pustila sledi slovenska taca, so minule dni dokazovali slovenski pripadniki najžlahtnejše politične elite. Urška Klakočar Zupančič je skupaj s poslanko in strankarsko kolegico Mojco Šetinc Pašek blestela na državniškem obisku v Ruandi in Ugandi, od koder se je v sliki in besedi državljanom oglašala že pretekli teden in med drugim ponosno razkazovala posvojeno opico, te dni pa so bolj poglobljeni raziskovalci medmrežnega dogajanja na črni celini zasledili še zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Po poročanju javnega servisa rtvslo.si je bil glavni namen obiska v Etiopiji, kot so se pohvalili na zunanjem ministrstvu, krepitev odnosov med državama, sicer pa tudi iskanje podpore za kandidaturo Slovenije za nestalno članico varnostnega sveta ZN v letih 2024 in 2025. Ministrica je ob koncu zgodovinskega obiska po poročanju portala N1 na medmrežju strnila vtise s potovanja in izrazila zadovoljstvo s prepoznavnostjo delovanja Slovenije znotraj ZN ter poudarila nujnost sodelovanja v svetu globalnih izzivov. Na povsem drugačno misijo pa je pred dnevi v globalnem smislu v bližino Etiopije odpotoval slovenski skakalni heroj Timi Zajc, ki se je po poročanju spletnega mesta siol.net po koncu uspešne sezone odpravil, kot so še dodali, na več kot zaslužen dopust na Sejšele. Na pregovorno rajski otok je po Siolovih zabeležkah odletel skupaj z Nušo Rakovec, bivšo ženo Zajčevega skakalnega kolega Jurija Tepeša, ki je kariero končal leta 2020.

»S pomladjo motoristi in motoristke začnejo loščiti svoje jeklene konjičke in se pripravljati na prvo vožnjo v letu,« pa se glasi uvod v eno izmed glavnih tem v reviji Lady, saj kot so razkrili, je med ljubitelji motociklov kar nekaj znanih Slovencev in Slovenk, ki, kot so se pohvalili, so jim zaupali, ali so se letos že zapeljali z motorjem, kdaj so začutili veselje do hitrosti in kaj o tem, za mnoge nevarnem konjičku menijo njihove boljše polovice. Prva je bila na vrsti Tara Zupančič, ki je skupnosti beročih zanesenjakov oznanila, da se je letos že peljala prek Besnice, mimo Janč do Litije, Bogenšperka in nazaj prek Grosupljega, naslednja tura – datuma sicer še ni izdala – pa bo, kot se je izpovedala, na Kras mimo Štanjela. »Vožnja z motorjem mi omogoča trenutke, ko se premikam skozi prostor in čas, pa sem vseeno prisotna le v trenutku. Vožnja z motorjem ne načrtuje prihodnosti in se ne ozira na preteklost – to je trenutek, ki ga je na splošno v življenju (z glavo, napolnjeno z mislimi) težko doseči,« pa je njen filozofsko navdahnjen ekspoze o smislu vožnje z motorjem. Tudi Marko Vozelj je že doživel letošnji motoristični krst; povedal je, da sta šla s hčerjo na tortico v Dolenjske Toplice, pa tudi s prijatelji se je že zapeljal. Kot je še pripomnil, je kot motorist previden, pelje se le takrat, ko so razmere za vožnjo idealne. »Rad vozim po predpisih in varno, prevoženi kilometri mi ne pomenijo toliko kot občutek svobode in neke drugačne perspektive dojemanja okolice z motorja,« je še dejal Vozelj.

Unikatni rituali Mance Špik

Če si nekateri svobodo, drugačno perspektivo in premikanje skozi čas in prostor poiščejo na motorju, drugi te neke transcendentne užitke iščejo na svoje načine. »Vsako jutro meditiram, šele potem vstanem. Potem pogledam svojo življenjsko vizijo, da mi pride globoko v podzavest. Nato psičko Olivijo peljem lulat in si vzamem čas za pisanje besedil, učenje na področju glasbene produkcije, vsak dan pa še najmanj dvajset minut za tako ali drugačno osebnostno rast,« je osebna izpoved Klemna Slakonje o svojih dnevnih ritualih. Kot je še pojasnil, ena izmed meditacij, ki jih prakticira, pomaga pri tem, da vsakodnevno ozavestiš zamere in jih spuščaš. »Zagotovo kje globoko kakšne tudi ostanejo, a se trudim, da se čistim,« je še dodal za bralni krožek revije Suzy.

Tudi Manca Špik za dobro psihofizično počutje skrbi s povsem unikatnimi vsakodnevnimi rituali. »Vsako jutro začnem enako: v kozarec vode stisnem sok polovice limone in to spijem. Nato počakam petnajst minut in zaužijem prehranske dodatke, sledi zdrav zajtrk. Med moje vsakodnevne zdrave navade spadata še večerno izvajanje dihalnih vaj in umirjanje za spanje,« je orisala svoj jutranji in večerni obred ter pripoved nadgradila s tem, da se povrhu vsega zelo zdravo prehranjuje. Naznanila je še, da je vegetarijanka in da je nehala piti kavo, zaradi česar se ji zdi, da je postala drug človek, kot se je izrazila. O vsakodnevnih običajih za premagovanje posledic hektičnega načina ustroja življenja je na spletnem žurnalu24 razglabljala še Maja Keuc, ki je omenila, da ji zelo pomaga, da se zna s sabo pogovoriti, ko pride do razpotja, in da včasih to traja tudi dve uri na dan. Nekoč se je odločila obiskati terapevtko, a kaj ko je naletela na zelo negativen odziv okolice. »Ljudje so se norce delali, ker če greš h kakšnemu terapevtu, si itak blesav. Najprej sem šla k terapevtki na Švedskem, a mi je nekaj manjkalo, ni mi bilo to to. Potem sem iskala druge načine, začela sama brati, meditirati … Ne tista klasična, zame je meditacija kuhanje, pospravljanje ali glasba,« je povedala Keučeva.