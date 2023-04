Po prvih tekmah četrtfinala nogometne lige prvakov sta Manchester City in Inter z eno nogo že v polfinalu, v prednosti pa sta po zmagah doma tudi Real Madrid in Milan. Čeprav sta gola za Real Madrid proti Chelseaju dosegla Karim Benzema in Marco Asensio, je bil junak zmage Madridčanov Vinicius Junior, ki je bil asistent pri obeh zadetkih. Poskrbel je še za nekaj nevarnih situacij pred golom Londončanov, zato bo branilec gostov Wesley Fofana še nekaj časa sanjal njegove vragolije. Statistiki so izračunali, da ima 22-letni Brazilec v ligi prvakov največ uspešnih preigravanj, skupaj 36, tri več od igralca Milana Rafaela Leaija. Obenem je sodeloval pri 20 golih v svojih zadnjih 20 nastopih v ligi prvakov: 10 golov in 10 podaj. »Zelo dobro smo igrali. Vseskozi smo pritiskali na tekmeca. To je bila ena najboljših tekem sezone. Ker nas čaka še povratna tekma v Londonu, moramo ostati mirni. S klubom želim osvojiti še veliko lovorik lige prvakov, tako kot sta jih Benzema in Modrić,« je po tekmi povedal Vinicius Junior.

​Ancelotti posebej pohvalil Valverdeja

Real je bil vso tekmo nevarnejši, Chelsea je zapravil nekaj priložnosti iz protinapadov, a bi lahko doživel še težji poraz, potem ko je bil v 59. minuti izključen Ben Chilwell. »Nič še ni odločeno. Moji igralci se zavedajo, da jih čaka še 90 težkih minut. Moramo ostati mirni in vse skupaj ponoviti na povratni tekmi v Londonu. Zadovoljen sem s predstavo, a lahko igramo tudi boljše. Bili so tudi težki trenutki, občasno smo trpeli, a smo dosegli dva gola. V zaključku tekme so nam pošle moči. Ker je Chelsea odlična ekipa, bomo trpeli tudi v torek,« je bil zadovoljen trener Reala Madrida Carlo Ancelotti. V analizi igre svojih nogometašev je posebej izpostavil tole: »Vinicius je odigral fantastično, a je bil en igralec še boljši. Po mojem mnenju je bil najboljši na igrišču Fede Valverde. Militao in Alaba sta bila zelo dobra. Stalno sta bila ob Sterlingu ter Joau Felixu in sta odigrala vrhunsko tekmo.« Na koncu se je razgovoril še o trenerju Londončanov Franku Lampardu, za katerega pravi, da je bil odličen nogometaš in da mu privošči biti tudi odličen trener, a ne v torek, ko bo povratna tekma.

Frank Lampard je izgubil tudi drugo tekmo po vrnitvi na klop Chelseaja. Kot trenutno kaže, ne spada med trenerje, ki lahko rešujejo ekipo, ko pridejo sredi sezone, obenem pa izgublja status legende kluba. Lampard je imel dober načrt, da zgosti sredino igrišča, vendar izvedba ni bila popolna, kar je povezano tudi s tem, da klub, ki je za okrepitve zapravil več kot 600 milijonov evrov, nima klasičnega napadalca. »Zaostanek 0:2 je velik izziv, vendar nič še ni odločeno. Vrata polfinala so še vedno odprta. Sem prvi, ki mora verjeti v napredovanje. Moštveni duh ekipe je bil tudi na koncu odličen, zato je na povratni tekmi možno vse. Imeli bomo podporo navijačev, nekaj bomo spremenili in prihodnji teden bo vse drugače. Potrebujemo več samozavesti. Do golov bomo prišli z delom na treningu,« je povedal trener Londončanov Frank Lampard, ki ima s klubom pogodbo le do konca sezone.

Minimalna zmaga Milana

V italijanskem četrtfinalu je Milan na stadionu San Siro premagal bodočega prvaka Italije Napoli z zadetkom pri edinem nevarnem strelu v okvir gola. Napoli je pustil boljši umetniški vtis, vendar je bil neučinkovit, za nameček je tekmo končal z desetimi igralci, potem ko je Frank Anguissa v štirih minutah prejel dva rumena kartona in bil v 74. minuti izključen. Po tekmi se je 38-letni romunski sodnik Istvan Kovacs, ki je pokazal deset rumenih kartonov, znašel na udaru kritik. »Najprej ni kazal kartonov, nato jih je podelil preveč. Uničil je tekmo,« je bil jedrnat Fabio Cannavaro, nekdaj svetovni prvak z italijansko reprezentanco.

*** 35 zmag je dosegel Carlo Ancelotti z Realom Madridom v ligi prvakov in se zavihtel na prvo mesto pred Vincenteja del Bosqueja (34 zmag).